大风沙尘起，出行要注意 北京疾控教你如何做好个人防护

人民网北京5月6日电 （记者孙红丽）据北京市疾控中心官方微信消息，北京市气象台2021年5月5日20时00分升级发布大风黄色预警、沙尘蓝色预警信号。5月6日11时至19时，本市有5级左右偏北风，阵风8、9级；6日夜间至7日白天，有4、5级偏北风，阵风7级左右。5月6日中午到傍晚，本市大部分地区有沙尘天气，请市民注意防范。

大风、沙尘来袭，不仅给交通安全带来了危害，也影响了人们的身心健康。

大风沙尘天气出行，注意安全

北京市疾控中心提醒，大风沙尘天气，行人出行要注意以下几点：

1、要注意躲开广告牌和老树、枯树。不要在高大建筑物、广告牌、临时搭建物或大树的下方停留。

2、车辆减速慢行，尽量少骑自行车。在大风天气中，有可能被大风刮倒，造成身体损伤。同时，骑车或过马路时应保持多看、不急的原则。

3、避开“狭管效应”。走路、骑车时少走高层建筑之间的狭长通道，因为狭长通道会形成“狭管效应”，风力在通道中会加大，从而给行人带来一定的危险。

大风沙尘起，做好个人防护

眼睛：首当其冲“被伤害”

大风、沙尘天气里，眼睛往往最容易受伤。如果眼睛有异物感，说明沙尘就在角膜上，采取揉搓等不恰当的处理，就会使沙尘镶嵌在其中，这样最容易发生感染。应该用清水及时冲洗眼睛，如果情况严重，应立即到医院就诊。

由于沙尘本身携带了病菌、污染物，进入眼睛接触到结膜可能造成感染，因此，外出返回后立即清洗。沙尘天气里最好别戴隐形眼镜，因为这样会使眼睛更容易受到损害。

如果风沙过大，外出时最好戴上风镜进行保护。

呼吸系统：易受损

沙尘同样也会对呼吸道健康有着较大的影响。大气中可吸入颗粒物增加，这种颗粒经呼吸进入各级支气管，沉降于肺泡，引起支气管炎、肺炎、肺气肿等呼吸道疾病。

此外，沙尘中可吸入颗粒物表面吸附着细菌病毒等多种有害病原体，导致一些传染病传播的机会大大增高。

沙尘天气下，抵抗力比较弱、本身就有慢性呼吸道疾病的人尤其要注意防护，尽量减少外出活动，即便出去最好也戴上口罩。

皮肤：清洁保湿最重要

天气干燥合并沙尘，皮肤表层的水分极易被风尘带走，水分散失速度快，造成皮肤粗糙，毛孔变大，脏东西进去后容易堵塞毛孔，影响皮肤功能。

补水、保湿、适当的防晒是沙尘天气保护皮肤的首要功课，外出要尽量避免沙尘直接接触皮肤，可以使用一些保湿的护肤产品，但是太油的反而容易吸附沙尘。

此外，要注意从内部补水，多喝水。

小贴士

除此以外，沙尘还可能诱发或者加重心血管疾病及心理疾病，因此，沙尘天气中，应规律作息，保持良好情绪，并尤其注意：

1、开窗有讲究

沙尘天气时不宜开窗通风，等沙尘过去之后再开窗。

2、减少体力消耗和户外活动

沙尘天气时应尽量减少体力消耗和户外活动。特别是老年人、婴幼儿、孕妇、体弱者以及呼吸系统疾病和心脏病患者更应注意，以免旧病复发和出现新的疾病。

3、出行要加强个人防护

在沙尘天气期间外出时可以戴上口罩、眼镜、帽子和沙巾；尽量避免骑自行车；勤洗手、脸，多喝水，以增强对环境的适应能力。由于室外能见度差，因此外出时应当穿着颜色鲜艳的衣服，减少交通事故的发生。

4、出现不适及时就诊

一旦发生慢性咳嗽伴咳痰或气短、发作性喘憋及胸痛时，要尽快就诊，在医务人员的指导下进行相应治疗。