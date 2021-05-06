为何总觉得镜头下的自己没有镜子里的美

刚刚去过的“五一”小长假，想必不少人都外出游玩了一番。旅游途中，免不了要拍照留念。可当我们兴高采烈地查看照片时，可能会惊讶地发现，明明“颜值在线”的自己，在照片中却看着特别别扭，甚至有点丑。

那么，为什么我们眼中的自己和照片中会不一样？为什么我们平时在镜子里看到的自己会比照片要好看很多？我们真实的颜值到底是怎样的？

人最陌生的反而是自己的脸

首先，从成像原理来看，由于镜子遵循光反射原理，所以在清晰度上最接近人眼中的成像。此外，因为人习惯了照镜子，所以几乎能下意识地调整自己与镜子间的角度和距离，从而使镜子中自己的影像达到最佳成像效果。

与照镜子不同，通常拍照难以实现如此精细的调整，尤其是拍合影。摄影技术自不必说，高手与小白的技术有天壤之别。除此之外，镜头、对焦系统、感光器、分辨率，甚至拍摄时的角度、光线等，都会影响拍摄质量。一个普通的单反相机，像素通常在2000万上下，而人眼的像素却高达数亿，致使成像的清晰度根本不在一个量级上。这诸多因素加在一起，都使得照片更容易“失真”。

除了上述客观因素外，心理因素也易促使照片“失真”。

在一项社会心理学实验中，研究人员拍摄了美国威斯康星大学密尔沃基分校一组女学生的照片，而后把照片进行镜像处理。上述女生看到这些经过后期处理的照片和原版照片后，都表示更喜欢镜像版的照片。不过，这些女生的好朋友看到这组照片后，却觉得真实版的照片更好看。

为什么会出现这种差别呢？

日常生活中，我们每天早上刷牙时都会确认一遍自己的长相，“照镜子”是我们形成躯体自我认知的重要方式，因此我们最习惯看到镜子中的自己。殊不知，基于平面镜的成像原理，镜子中的影像其实是左右颠倒的，所以我们在镜子中看到的，永远是那个左右脸对调后的自己。而拍摄出来的照片，以及他人眼中的你，则是没有经过左右脸对调的。

进一步说，因为我们在照片中看到的自我形象，与大脑内储存的、最习惯看到的自我形象，在图像上是左右颠倒的，所以当我们看到自己的照片时，会不由自主地将脑中的自己与照片中的自己进行对比。这种差异会让我们内心产生一种失调感，这就是为何最初当我们看到自己照片时，多少会有点不舒服。而这种感觉身边人则不会有，因为照片中我们的影像与平时他们眼中是一致的。

反复“曝光”才能日久生情

人们之所以会偏爱镜中的自己，主要原因是日久生情。社会心理学的大量研究都表明，反复接触新异刺激（无论是无意义的音节、汉字、音乐片段，还是人的面孔），能够提高人们对它们的喜欢程度，这就是心理学上的曝光效应。

国外科研人员曾验证过该效应。实验中，受试者先被要求反复看10位随机挑选的女性照片，然后工作人员又给了他们10位女性的照片，把这20张照片放在一起，让受试者们就喜好程度进行打分。在此期间，研究者记录了受试者的面部肌肉和脑电反应。结果发现，受试者看先前10位女性照片时，其面部肌肉活跃度远高于看后10位女性的照片，研究人员因此判定受试者更偏爱先前更熟悉的10位女性的照片。该研究表明，我们倾向于喜欢那些见过多次的面孔，而非不熟悉的面孔。这点不仅适用于陌生人的脸，也适用于我们自己的脸。

在进化的过程中，“熟悉”对于个体存亡至关重要，因为“不熟悉”往往预示着风险，所以当看到照片里那个左右颠倒、不太熟悉的自己时，我们都会有一点陌生感。不过，如果你经常拍照，经常看自己的照片，不断在大脑里对自己的照片进行“曝光”。那么，这种陌生感就会逐渐消失，你甚至会发现照片中自己的魅力所在。

比起“冻脸”人类更偏好“动脸”

有时候，我们可能会对别人说：“你真人看起来比照片还漂亮。”听者可能觉得这是恭维，不会当真，但其实这或许是真心话，因为人们更喜欢动态形象，而非静态形象。这在心理学上被称为冻脸效应。

美国加州大学科研人员进行的一项实验也证实了该效应。研究人员为受试者展示了20个单人视频（不同人）以及相应的视频截图，然后请受试者对视频和静态图片中同一人的好看程度进行打分。结果表明，相比静态的视频截图，受试者普遍认为视频中的人更好看。科学家推论，这是因为人类天生就是通过三维动态信息对人脸进行识别的，而识别二维静态图片需要后天训练才能习得，所以人们更喜欢动态图像，会觉得真人比照片好看。（作者系国家三级心理咨询师）