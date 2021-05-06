2021年“五一”假期中国国内旅游出游2.3亿人次

中国文化和旅游部5日披露，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元人民币，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

文化和旅游部介绍，“五一”期间，全国共约1.2万家A级旅游景区正常开放，约占全国A级旅游景区总数的90%，全国5A级旅游景区接待游客约4800万人次。各地紧盯景区特种设备、旅游大巴、文化娱乐场所消防安全等重点领域，开展安全隐患排查和治理。各地派出了300余个检查督导组深入景区、旅行社等一线实地检查督导。

4月30日至5月4日，全国共检查文化市场经营场所8.2万余家次，其中上网服务场所4.7万余家次、娱乐场所3.2万余家次、演出场所2200余家次；共巡查景区1.6万余家次，检查旅行社及其分支机构1.7万余家次、旅游团队6599个，针对发现的疫情防控和安全生产隐患及时督促整改落实。

文化和旅游部称，“五一“假期，各地发布景区预约限流信息后，游客选择避开热门目的地、错峰出行。中西部地区气候适宜，踏青、自然风光欣赏、美食和网红打卡吸引众多游客到访，旅游市场热度攀升。四川稻城亚丁景区迎来成功创建国家5A级景区后首个客流高峰，景区安全平稳有序。疫情常态化下，游客主动错峰出行，三四线城市逐渐成为更多游客目的地。越来越多游客选择到山水田野间感受清静和悠闲，体验乡村慢生活，登山、赏花、采摘、烧烤、垂钓等体验式旅游项目受到欢迎。

值得一提的是，小镇青年、农村居民也越来越多参与旅游出行。文化和旅游部数据中心大数据监测显示，乡村地区居民出游率达14.3%，农民参与旅游的比例越来越高。

此外，文化元素成为增强旅游目的地吸引力和提升游客体验的重要因素，高品质的文化活动有效提升了广大游客的参与度和获得感。“五一”假期，全国各地举办20余场音乐节。文化娱乐、图书休闲、文博旅游成为假日休闲热点，图书馆、博物馆、文化馆游客增幅明显，中国国家博物馆、广汉三星堆、上海自然博物馆等迎来大批参观者。国家大剧院、北京京剧院、梅兰芳大剧院、成都博物馆、广西民族博物馆等文化场馆为中老年游客带来丰富多彩的文化盛宴。

文化和旅游部表示，“五一”假日，游客出行更加看重休闲度假类品质出行，私密化、定制化、小型化成为主流，高星级酒店房源备受游客青睐，长沙、西安、杭州、成都等热门网红城市酒店的特色房型一房难求，杭州、青岛、长沙等地的高等级度假民宿入住率较高，部分订单甚至排到了6月末。

全国旅游监管服务平台监测数据显示，“五一”团队游团均人数14.67人，较2019年减少25%，小团游趋势明显。

记者从文化和旅游部获悉，“五一”假期，全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故，未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件。假期游客满意度达84.8。(记者 周音)