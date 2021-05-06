阵风9级！北京大风沙尘双预警持续生效 外出注意防风沙

今天(5月6日)，北京又是大风和沙尘齐袭的一天，北京市气象台已经于昨天分别发布了大风黄色预警信号和沙尘蓝色预警信号。预计今天白天，北京将有南风转北风5级左右，阵风可达9级，并伴有沙尘天气，公众出行需注意防范大风沙尘侵袭。

昨天是“五一”假期的最后一天，北京阳光和大风一起在线，大部地区的风力都在4~5级左右，局地阵风6~7级。不过尽管大风呼啸，但北京气温却并不低，下午16时，南郊观象台实时气温27.6℃，中心城区大部地区的气温也大都在27.2~28℃之间。

今天，北京依然风力强劲，午后还会有沙尘侵扰。根据北京市气象台今晨6时预报，今天白天，北京多云转沙尘，南风2级转北风5级左右(阵风8~9级)，最高气温28℃；夜间多云(山区有小阵雨)转晴，北风4~5级(阵风7级左右)，最低气温14℃。

预计明天，北京大风依然在线，局地阵风仍可达7级左右，气温与前两日变化不大，白天大部地区的最高气温仍维持在25℃以上。

气象部门提醒，今明两天北京大风在线，公众外出要注意防风，尽量避免在高楼、广告牌或临时搭建物下停留，以免发生意外；此外，今天午后开始，北京将再度遭遇沙尘天气侵扰，大部地区PM10浓度会有所升高，居民外出要注意佩戴纱巾、口罩，做好防沙措施。