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警方严打欺诈骗取医保基金犯罪

两年破获案件173起，刑拘316人

2021年05月06日08:23 来源：北京日报

　　虚构劳动关系，为不符合北京市社保条件人员提供参保服务；使用参保人员医保卡开药或收购药品倒卖牟利……这些使用非法手段骗取医保基金的行为，严重损害了广大群众的切身利益。北京市公安局日前通报，为严厉打击欺诈骗取医保基金的犯罪行为，市公安局与市医保局于2019年建立了联合打击欺诈医保基金违法犯罪行为协作机制。自2019年以来，已破获涉医保案件173起，刑事拘留犯罪嫌疑人316名，维护了北京市医保基金安全。

　　2021年1月7日，北京警方与医保部门密切配合，侦破了某公司通过虚构劳动关系，为不符合北京市社保条件的人员提供参保服务，欺诈骗取生育保险和医保基金案件。日前，实际负责人于某某等26人，因涉嫌诈骗罪被大兴公安分局依法采取刑事强制措施。

　　经查，该公司在互联网上发布代缴社保信息，利用公司开发的APP软件，与不符合北京社保条件的人员签订服务协议，并收取50至100元的增员费和每月100元左右的服务费，后通过虚构与被代缴人的劳动关系，违规办理医疗保险、生育保险等社保服务，非法套取医保基金。目前，案件正在进一步工作中。（记者 孙莹）

(责编：崔元苑、杨迪)



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