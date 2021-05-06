北京：“预约”“延时”成游园新常态

“五一”小长假期间，京城天气晴好。不少市民走进公园游园，天坛公园祈年殿前游人如织。记者 邓伟摄

据北京市园林绿化局统计，小长假5天来，全市千余个公园风景区共接待游客768万人次，其中，232万人次走进市属公园。假日期间，各公园风景区运行平稳有序。

“五一”小长假期间，本市公园风景区共接待游客768万人次。与去年同期相比增加77%，与2019年同期相比也有6%的增幅。游园“人气王”是奥林匹克森林公园。假期第二天，这里共迎来了超11万人次游客，随后两天，游园人数也均超8万人次。同时，共有232万游客走进市属公园欣赏晚春花卉、参与互动活动、开展红色旅游。11家市属公园的游园人数同比增长143%，位列前三的是天坛公园、北京动物园和颐和园，游园人数分别为38.8万人次、35.8万人次和29.3万人次。

小长假期间，全市公园风景区坚持“外防输入，内防反弹”，严格落实“预约、扫码、测温、限流、错峰”等疫情防控措施，全市公园预约78万人次，其中11家市属公园预约66万人次。市属公园全力做好“延时”的游客接待服务保障工作，在确保不超过75%限流管控的基础上，科学安排游客入园游览，确保公园门区无游客扎堆聚集。

春季以来，全市公园风景区共推出172个面积在1000平方米以上的春季赏花片区。各公园还纷纷通过花卉布置等方式实现景观环境提升。为了给市民提供丰富多彩的游园体验，全市公园共推出了花卉展摆、文化展览、民俗体验等68项特色文化活动。

节前，市园林绿化局对全市公园环境整治、疫情防控、文明游园、大客流管控、安全防火等工作进行了全面部署，联合公安、城管等部门，启动了2021年文明游园整治专项行动。各区文明引导员在全市上百个公园景区开展文明游园引导服务，城管执法系统日均投入执法力量200余人次，为广大游客营造了文明有序的游园秩序。（记者 朱松梅 叶晓彦 通讯员方昊）