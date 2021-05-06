节后疫情防控仍不可懈怠

安全是底线，防疫是红线。五一节后，仍然要继续绷紧疫情防控这根弦，守住安全底线，不踩防疫红线，把好防疫关口，织密织牢安全保障网，绝不能放松警惕、麻痹大意。要充分认清疫情防控的艰难性、复杂性、长期性，因时因势调整工作着力点和应对举措，不断巩固我国良好的疫情防控形势，为人民群众生产生活和经济社会发展创造有利的条件。

中国疾控中心近日发布五一假期健康提示指出，公众在旅途中要持续做好自我健康监测，旅行归来还应自我观察14天，一旦出现异常症状，要做好防范感染他人的措施，及时就医并主动告知医生自己的旅行史。

五一小长期期间，各地高度重视疫情防控工作，认真履行主体责任，严格落实常态化防控各项措施，国内疫情防控整体保持了平稳态势。中国疾控中心发布五一假期健康提示，不但有利于假期及节后个人防护，也有利于从总体上加强节后疫情防控工作。

今年五一期间，国内出游人数创下新高，客观上给节后防疫带来了较大压力。出行者外出期间，难免接触许多人，如果接触了无症状感染者，就有可能被感染。因此，按照中疾控的提示，出行者归来后一方面要观察自己身体状况的变化，另一方面要尽量减少跟朋友、同事接触，减少聚餐聚会。这既是对自己的保护，也是对社会负责任。

当前，国内绝大部分地区保持了较长时间的本土病例零新增记录，全国疫情中高风险地区已经清零，各地新冠疫苗接种工作稳步推进。同时必须看到，当前全球疫情仍在快速蔓延，尤其是亚洲部分国家疫情剧烈反弹，把全球单日报告数推向新高，全球疫情形势变得更加严峻，我国“外防输入、内防反弹”压力仍处于高位。

常态化防控是我国从抗疫疫情取得阶段性成果以来确定的基本策略，一直坚持到现在，这是我国能够保持良好疫情形势的关键。五一节后，千万不要以为我国防疫形势已经“大好”，可以适当歇歇脚、放松放松。只有慎终如始、毫不放松做好疫情防控工作，才能维持和巩固当前积极向好的疫情控制形势。

五一节后，一方面要认真总结五一期间各地疫情防控好的做法和经验，能够在节后疫情防控中继续使用的应坚持使用。有的即便不能继续使用，其中可能对节后防疫有启发、有帮助的经验和做法，也应认真研究借鉴。另一方面，要针对可能出现的疫情变化和风险，未雨绸缪做好必要的预案安排，并常态性坚持做好各项工作。

首先，旅行归来的个人要加强自我观察。有关疾控专家介绍，旅行归来以后的自我观察，重点要观察有没有发烧、腹泻等症状，是否感到特别疲乏，和以前一般的劳累不一样。如果出现上述情况，并且观察以后还不能够解除、终止，就需要及时去就医检查。

其次，单位要落实防控措施。学校和企事业单位要及时收集学生和员工的身体异常信息，根据具体情况和防疫原则，采取科学、适度的应对措施。

再次，各地政府要加强疫情防控统筹。各级疫情防控指挥部要发挥好“指挥中枢”职能作用，确保疫情防控体系高效运转。强化疫情应急处置准备，确保一有情况反应及时、处置得当。

要坚持守土有责、守土负责、守土尽责，压紧压实属地、部门、单位的主体责任。各地各部门各单位要把疫情防控规定要求落细落实，形成“执行、督查、反馈、改进”的闭环，坚决防止疫情反弹、防范聚集性感染。从个体到单位再到政府部门，各个环节都树立“不怕一万就怕万一”的防范意识，才能将疫情感染、传播风险降到最低。

安全是底线，防疫是红线。五一节后，仍然要继续绷紧疫情防控这根弦，守住安全底线，不踩防疫红线，把好防疫关口，织密织牢安全保障网，绝不能放松警惕、麻痹大意。要充分认清疫情防控的艰难性、复杂性、长期性，因时因势调整工作着力点和应对举措，不断巩固我国良好的疫情防控形势，为人民群众生产生活和经济社会发展创造有利的条件。