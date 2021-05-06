“五一”假期国内旅游出游2.3亿人次

据文化和旅游部消息，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

“五一”期间，全国共约1.2万家A级旅游景区正常开放，约占全国A级旅游景区总数的90%，全国5A级旅游景区接待游客约4800万人次。今年正值建党一百周年，红色主题游备受欢迎。新时代的红色旅游呈年轻化趋势，红色旅游+生态游、民俗游、研学游、乡村游等新线路、新产品不断丰富旅游业态。湘赣闽红色旅游区迎来大批旅游者，上海中共一大纪念馆、江西于都红军长征出发地纪念园等红色旅游热潮涌动，广东多个文化场馆、旅行社推出形式多样的红色主题活动，吸引大量游客和研学学生参观游览、打卡、了解和学习党史，感悟红色文化、厚植爱国主义情怀。文/记者 赵婷婷