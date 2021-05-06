消博会为全球贸易注入稳定动力源

“参加此次中国国际消费品博览会，希望对中国市场和中国客户有更多了解。当然，也希望让他们品尝我们的产品，给产品提出意见，看看哪些产品符合中国消费者口味。”展望即将开幕的首届中国国际消费品博览会，瑞士阿彭策尔啤酒生产商奥雷勒·迈耶踌躇满志。

首届中国消博会将于5月7日至10日在海南海口举办，这将是全国首个以消费精品为主题的国家级展会。据了解，目前有来自69个国家和地区的650多家企业参展，参展品牌超1300个；国内参展品牌超1200个。瑞士将担任首届消博会主宾国，不少瑞士品牌正摩拳擦掌，希望借消博会提供的良机进一步开拓中国市场。

迈耶告诉新华社记者，今后将在中国同时推进线上和线下销售。他表示，线上销售越来越重要，但合适的线下平台也很关键，通过在消博会上与客户近距离接触，提供试饮服务，直接获取消费者反馈，是开拓中国市场的重要前提。

海科·巴思是瑞士医药和保健品企业韦勒达的亚太地区主管。韦勒达2015年开始面向中国市场跨境线上销售，销售增长始终保持两位数。巴思表示，中国消费者越来越关注高质量产品，希望通过消博会在中国市场推出更多产品，扩展销售渠道。

世界知名帆船和双体船生产商德国汉斯游艇集团首席执行官延斯·格哈特介绍，该企业生产的四艘游艇将亮相消博会，其中不乏新款游艇“中国首发”。格哈特说，汉斯游艇近年来在中国市场销量逐年递增，非常重视中国市场未来发展。

受新冠疫情冲击，原本主营线下业务的澳大利亚企业澳卖客近期正向线上转型，在其社交商务平台上注册的潜在消费者中有85%来自中国大陆。澳卖客执行主席陈昆表示，消博会给企业提供一个与同行、用户，甚至跨行业用户交流的机会，可增进企业对市场和客户需求的了解。

继去年参加进博会后，澳大利亚天然生物科技有限公司又携全线产品转战消博会。公司董事长潘邦炤告诉记者，消博会是贴近中国市场的好机会，期待通过消博会这个全新平台，让公司的生物保健产品为更多潜在消费人群和商业伙伴所知，助力公司开拓商机。

不少已经深耕中国市场多年的知名品牌也将出现在消博会上。欧莱雅集团首席执行官尼古拉·耶罗尼米斯（中文名：叶鸿慕）表示，举办消博会是释放中国市场潜力的开创举措。中国对世界越来越开放，让中国消费者有机会获得更高质量的产品和服务，也给外国企业带来机遇。

商界人士希望拓展市场、分享中国发展红利，专家学者则更多看到消博会背后的意义。泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风表示，消博会符合中国消费结构升级需要，为国外高质量消费品进入中国提供了渠道，显示了中国维护国际贸易的决心。

英国萨里大学商学院教授熊榆将消博会视为改变全球消费市场“游戏规则”的机会。熊榆说，许多经营国际业务的企业都从中国庞大的消费市场中受益，一些英国品牌因为中国市场的经营业绩才摆脱破产命运。

熊榆认为，举办消博会显示中国不断扩大开放的承诺是实实在在的行动，将推动中国与世界其他地区的贸易。

（新华社北京5月5日电 参与记者：宿亮、凌馨、任芊、朱晟、徐永春、宋宇、孙晓玲）