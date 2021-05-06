北京大力推进生活垃圾分类

《北京市生活垃圾管理条例》（下称《条例》）2020年5月1日施行以来，北京市牢牢抓住“科学管理、长效机制、习惯养成”三个关键，深入结合北京实际，推动《条例》按期实施，生活垃圾分类工作取得阶段性成效。

制度体系全覆盖 科学管理显成效

分类意识普遍增强，分类习惯初步形成。居民“三率”（知晓率98%、参与率90%、准确投放率85%）指标快速提升。厨余垃圾分出率20%左右、生活垃圾回收利用率37.5%。

设施体系重构重塑，收运链条全线贯通。截至目前，已建成分类驿站1275座，达标改造固定桶站6.32万个，涂装垃圾运输车辆3945辆，改造提升密闭式清洁站805座。实现分类设施建设管理达标率由2020年5月份的7%上升至目前的88.8%，投放站点具备脚踏、拉环等便利性设施的配置率达到97.15%。

垃圾管理科学精细，综合效益突出显现。市、区、街三级贯通的全流程精细化管理信息平台初步建立，46个末端处理设施、5000余辆运输车辆、800多座密闭式清洁站数据信息实时上传，车载计量、桶装“芯片”等计量措施普遍推行。

家庭厨余垃圾分出量3878吨/日，比《条例》实施前增长11.6倍。生活垃圾回收利用率达到37.5%。2021年前四个月，日均清运量2.06万吨，比2020年下降6.36%，比2019年下降25.6%，日减量7100余吨。

制度体系覆盖城乡，行业领域全面实施。建立健全生活垃圾分类管理责任人制度，全面落实生活垃圾排放登记制度，出台《北京市宾馆不得主动提供的一次性用品目录》《北京市厨余垃圾分类质量不合格不收运管理暂行规定》等制度性文件60余项。推选形成800余个示范小区、村。

社会氛围日益浓厚，分类意识基本形成。市民服务热线关于生活垃圾管理的群众诉求从693件/日下降至243件/日。“低碳、文明、简约、适度”的绿色生产生活方式蔚然成风，居民分类文化、分类意识基本形成。

多措并举巧实践 积极探索新模式

北京市推动垃圾分类形成生动实践，在遵循城市治理规律的同时，体现出北京城市发展特色，为践行“垃圾革命”、以“关键小事”推动基层治理水平提升，探索了“一中心、三关键、五协同、六提升”垃圾分类新模式，开辟城市管理新路径。

“一中心”即践行“以人民为中心”的发展思想，对标国际一流标准，立足“为民、便民、利民”的群众视角开展工作，做到人民城市人民管、管好城市为人民。

“三关键”即始终把“科学管理、长效机制、习惯养成”作为主线和关键路径，贯穿垃圾分类工作始终。其中，习惯养成为最终目标，科学管理、长效机制为实现目标的方法路径，三者互为支撑、缺一不可。

“五协同”即创造性地运用立法协同、防控协同、央地协同、部门协同、社会协同五个协同举措，增强《条例》实施的整体性、系统性和协调性。

“六提升”即通过生活垃圾分类“关键小事”，推动生活垃圾“三化”治理、人居环境、市民素养、基层治理、生态文明、社会文明六个方面的治理能力和综合水平显著提升。

在《条例》实施一周年之际，北京市将继续坚持国际一流的目标定位，坚定前行，久久为功，推进生活垃圾分类由攻坚战向持久战转变，踏上构建国际一流生活垃圾管理体系的新起点。

数据来源：北京市城市管理委员会

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 15 版）