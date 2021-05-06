“太方便了，再也不用为缴纳社保专门跑一趟了！”北京专车司机王师傅来自河北省邢台市，当收到老家关于缴纳下一年度社保的通知时，王师傅打开光大云缴费产品“社保云缴费”小程序，指尖轻点，快速完成缴费，省去了往返的奔波。

光大云缴费是中国光大集团及中国光大银行打造的开放便民缴费平台。去年，已有超过5亿人在平台上完成了各种费用缴纳。“整合各种缴费服务和支付结算功能，把收费单位与千家万户联系起来，从而解决‘缴费难’这一痛点。”中国光大集团董事长李晓鹏说。

民生无小事。便民缴费看似是项“小服务”，实则是关乎人们生活点滴的“大民生”。缴费项目众多、技术对接复杂、运营维护困难等现实问题，很大程度上制约了网上缴费服务的发展。

以水费收缴为例，企业数量多、规模化不足、区域分散等因素，致使行业集中度较低，增大了水费线上收缴的难度。

面对如此现状，光大云缴费横向推进主要缴费项目的全覆盖，纵深不断向省市县乡下沉拓展服务半径，不断做实、做细、做精便民缴费的云上“民生工程”。

目前，无论是水、电、燃气、供暖、有线电视、通信费等传统缴费服务，还是社保、教育、物业等缴费项目，都能借助光大云缴费，在微信、支付宝等数百个平台快速完成线上缴纳。这一服务平台正在推动着便民缴费向着更加普惠均等、优质便捷的方向发展。

“光大云缴费的实质是一个开放合作的生态系统，希望能让更多人共享数字红利，真正推动高质量发展和高品质生活。”李晓鹏介绍。

“想不到还有这样便捷的缴费方式，根本不用进行线下接触了嘛！”去年，北京市朝阳区的刘大爷学会了使用光大云缴费APP进行线上缴费，保证了日常生活。为减少疫情影响，光大云缴费充分发挥线上化、项目多、渠道广的优势，为减少人员聚集、巩固防疫成果做出了贡献。仅2020年1月至3月间，光大云缴费就保障了全国1.62亿人的生活缴费服务，完成缴费2.69亿笔、金额423.90亿元。

“随着百姓工作生活云端化，光大云上‘民生工程’也将持续做好线上便民服务的文章。”李晓鹏表示，光大集团正在加快线上和线下、生活和金融、开放和融合等方面的一体化发展。

眼下，踏青赏花正当时。颐和园、北海公园、玉渊潭公园等热门景点迎来全国大量游客，所有线上购票进入北京市属公园游览的游客，都可享受光大云缴费提供的便捷线上服务，极大缓解了游客现场购票的压力。

如专车司机王师傅一样，2020年有超过8200万人次通过光大云缴费平台完成了社保缴纳，这项实现城市服务、线下扫码、税务局柜台等线上线下全场景、多入口覆盖的服务，尤其为异地就业、外出务工人员解了燃眉之急。网上办、掌上办、一次办，切实为群众生活带来了极大便利。

2021年，光大云缴费将继续为群众提供更多便捷舒心的服务和产品。

为满足人们便利性金融服务需求，光大云缴费的系列电子钱包应运而生，为缴费用户提供金融账户服务，支持众多小额支付场景，更创新推出了1元理财、1元保险等普惠金融服务，为便民服务加持金融价值，满足了用户更全面的“存”“花”“贷”“保”的金融需求。

围绕出行、商超、医院医保、教育、社区等便民生活场景，光大云缴费启动了“五大跨界生态工程”。其中，出行生态工程，以“车”为核心，打造集无感支付、通行、停车、加油、充电、缴费、金融等为一体的综合解决方案；商超付款工程，推出“收银宝”小程序，将原人工收银台集中收款变为个人自助付款；医院医保工程，将医疗、缴费、医保、购药、账户等环节打通，提供完整医疗医保解决方案；教育培训工程，打造集报名、缴费、考试、资金监管、学员管理等为一体的教育培训综合服务平台；社区暖心工程，打通社区便民服务的各环节与流程，打造社区综合服务方案。

“智慧城市、智慧医疗、智慧出行、智慧社区等新业态加速迭代，我们希望从‘云缴费’出发，努力通过便民服务与普惠金融的深度结合，答好服务民生这张试卷，掀开人们‘云端’美好生活新篇章。”李晓鹏表示。

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 14 版）