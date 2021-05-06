小长假活力彰显大市场魅力

生机勃勃的中国市场必将成为世界的市场、共享的市场、大家的市场

“无论是国内航班的机票，还是游乐园的门票，在‘五一’到来之前，所有的票都快速售罄，这显示出中国经济复苏逐渐提速”“中国的旅游热潮让我们看到了控制住疫情后的生活”“中国近来大规模推进疫苗接种工作，进一步增强了民众出门旅行的信心”……连日来，中国“五一”假期消费市场的繁荣景象引发国际舆论高度关注。中国消费市场持续复苏，展现了中国经济的蓬勃生机与活力，也为世界经济复苏注入信心与希望。

在有效防控新冠肺炎疫情的基础上，今年“五一”假期中国国内出行、购物等一系列数据亮点频现。“五一”假期，全国预计共发送旅客2.67亿人次，日均5347.4万人次，比去年同期日均增长122.2%。仅5月1日当天，全国铁路就发送旅客1882.6万人次，较2019年同期增长9.2%，创下单日旅客发送量新高。国家电影局的数据显示，5月1日至5日17时，全国电影票房达16.03亿元，创下“五一”档期总票房新纪录。假期线上消费需求的集中释放，带动了快递业务量的高速增长——5月1日，全国邮政快递业共投递快递包裹2.6亿件，同比增长近30%。

消费是中国经济稳定运行的“压舱石”，也是拉动经济增长的主引擎。今年以来，随着生产生活加速回到正轨，中国消费市场回暖态势明显。今年一季度，全国社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，比2019年同期增长8.5%，比去年四季度增长了1.86%。英国《金融时报》评论指出，家庭消费今年将在拉动中国经济增长方面发挥更大作用。

当今世界，最稀缺的资源是市场。中国有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场。市场资源是中国的巨大优势，也是世界共同发展的机遇。中国国内市场持续释放的消费热情，被国际观察人士称为“令世界鼓舞的信号”。经济合作与发展组织最新公布的数据显示，2020年中国是全球第一大投资目的地。德国联邦外贸与投资署中国问题专家克里斯蒂娜·奥特认为，中国经济持续增长为德国企业提供了良好商机。“五一”前没有订到中国酒店的外籍网友赖恩日前在网上发帖直言：“中国旅游市场火爆……如果你的公司还没有大规模投资中国，再不来就太晚了！”

假日市场，是中国市场活力的一个缩影。“五一”假期结束后，一系列畅通国内国际双循环、促进中国与各国携手共赢的盛会将接续举行——5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会将在海口举行，来自69个国家和地区、共超2500个品牌将参展；5月10日至12日，以“中国品牌，世界共享；聚力双循环，引领新消费”为主题的2021年中国品牌日活动将在上海举行。相聚中国市场，分享中国机遇，是各方的共同选择。

中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，消费势将发挥更加重要的驱动作用。生机勃勃的中国市场必将成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。展望后疫情时代，这也正是促进世界经济复苏的重要机遇。

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 03 版）