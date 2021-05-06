“五一”假期 文旅市场平稳有序

“利用假期打卡红色景区，觉得特别有意义。”5月4日，上海某高校大三学生李响和几名同学一起参观了几处红色旅游景点，学习党史知识、感悟红色文化。

今年“五一”假期，全国文旅市场平稳有序。综合各地文化和旅游部门、通信运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部测算，“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

“假期想要读书充电，家门口就有‘城市书房’，真的很方便。”山东省济宁市任城区居民郭璐提前制定了“假期阅读计划”，每天带着上小学二年级的女儿徜徉在知识的海洋。“五一”假期，文化元素成为增强旅游目的地吸引力和提升游客体验的重要因素，高品质的文化活动有效增强了广大游客的参与度和获得感。文化娱乐、图书休闲、文博旅游成为假日休闲热点，图书馆、博物馆、文化馆访客量增幅较大。

“五一”假期，旅游消费升级趋势明显，游客更加看重出行品质，定制化、小型化成为主流，高星级酒店房源备受游客青睐。长沙、西安、杭州、成都等热门城市酒店的特色房型抢手，杭州、青岛、长沙等地的高等级度假民宿入住率较高。全国旅游监管服务平台监测数据显示，“五一”团队游团均人数14.67人，较2019年减少25%，小团游趋势明显。

预约出游、错峰出行，成为假期出游的新选择。中西部地区气候适宜，自然风光、特色美食等元素吸引了众多游客到访，旅游市场热度攀升。越来越多的游客选择到三四线城市行走，或到山水田野间感受清静和悠闲，体验乡村慢生活，登山、赏花、采摘、烧烤、垂钓等体验式旅游项目受到欢迎。越来越多的乡村地区居民选择旅游出行。文化和旅游部数据中心大数据监测显示，乡村地区居民出游率达14.3%，比重进一步增高。

“五一”假期，全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故。假期游客满意度达84.8，处于“满意”水平。各地严格落实“限量、预约、错峰”要求，重点抓好旅游景区景点疫情防控工作，严格做好旅游各环节疫情防控工作。科技赋能助力旅游治理和旅游服务水平提升，各地依托智慧旅游平台、网站、微信公众号等，对客流进行精准预测和精准管理。中国旅游研究院调查显示，32.0%的游客体验了在线预订，33.0%的游客体验了扫码、刷脸等无纸化入园，98%的游客认可景区预约。

另外，记者从交通运输部获悉：“五一”假期，全国预计共发送旅客2.67亿人次，日均5347.4万人次，比2020年同期日均增长122.2%。

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 01 版）