便携医疗急救设备进乡村 “救命神器”守护村民健康

“充电已完成，请远离病人，在确保现场环境安全后按下放电按钮。”在湖北十堰郧西县店子镇天宝山村中心的广场上，急救培训正在进行，村民们按照提示有序地操作一个黄色的“小盒子”。

天宝山村社区是湖北省十堰市“AED进村入校活动”的第一站。这个发出指令的“小盒子”就是自动除颤仪（AED），是一种便携式医疗急救设备，可以诊断特定的心律失常，并且进行电击除颤。

AED被称为“救命神器”，患者心跳骤停时，在最佳抢救时间“黄金4分钟”内，用AED进行除颤和心肺复苏，能显著提高救治成功率。

“操作很简单，只要能听懂普通话就能学会，加上急救专家的指导，我们农民也懂AED救命技术了。”天宝山村社区党支部书记吴永忠说，现在村里文盲很少，村民普遍是初中文化水平，参加培训的大部分村民都说能学会这些急救知识。

急救培训结束后，村医谢大吉将获捐的一台AED保管在村卫生室里。他告诉记者，以前，山村医疗面临的最大问题就是山路崎岖，村民住得分散，一旦突发疾病，往往错过最佳治疗时间，留下许多遗憾。

易地扶贫搬迁后，村民住进了安置房，2018年后居住情况普遍改善，路修好了，村里的医疗情况也改善了。但村里缺少急救医疗器械，遇到突发状况，村医常常束手无策。后来，县里配备了氧气装置、简易呼吸器等设备，医疗情况才有好转，现在又有了AED“救命神器”，谢大吉给村民看病的底气也更足了。

其实，AED的“进村路”并不平坦。

十堰市急救中心主任刘家敏曾多次发表论文并公开呼吁，要直面城乡急救资源差距和短板，把急救资源配置到基层去，在城市配备AED时，也应该在农村地区同步配置。这些建议引起了相关部门的重视。十堰市卫健委于2019年下发通知，要求全力开展城乡配置自动除颤仪（AED）的部署工作。但有不少难题横亘面前，首先是资金问题。

刘家敏表示，要想为全市1868个村卫生室配备AED，政府支持是一方面，若想可持续发展，动员全社会力量才是关键。这次天宝山村社区的两台AED就是上药科园信海医药十堰公司捐赠的。

十堰市急救中心科教培训科科长杜成芬表示，没有心肺复苏等急救技术，AED形同虚设，这就倒逼了急救培训下乡的步伐。她在做急救培训工作时发现，大多数农民没有急救意识，不明白急救的重要性。村民普遍认同养儿防老、挣钱防老，却从未考虑过意外可能会随时到来。她去村里培训，不少村民甚至有抵触心理，担心一语成谶，不愿听心脏病、猝死之类的话，有自我欺骗式的逃避心理。

为了推广急救培训，刘家敏和同事想了许多办法，首先就是请当地的“名人”“模范”和急救专家一起培训村民。比如，去年新冠肺炎疫情期间，店子镇中心卫生院急救站的护士江世娥因一张蹲地吃饭的背影照片刷屏，被评为全国抗疫先进个人，深受当地村民的信赖。急救中心就请她做示范，并将店子镇天宝山村社区选作首站。

杜成芬还提出了培养农村急救骨干的建议，先组织村里的医生、教师、村干部、民兵和文化基础较好的村民学习，再由他们教给学生或家人。目前，由十堰市急救中心和郧西县120指挥中心主办的“十堰120急救下乡 AED进村入校”活动开展顺利，受到山区群众的欢迎。

“我们已为乡镇卫生院配备标准救护车，逐步推进村卫生室和城乡公共场所配置AED，同时加强急救培训和应急救援演练，不断提高基层急救能力。”刘家敏表示，村卫生室AED的配置工作，在郧西县店子镇开展试点示范后，逐步推广到全市乡村，力争2025年实现全覆盖。

中青报·中青网见习记者 魏婉 通讯员 傅圣岚