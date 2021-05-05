全球累计新冠确诊病例超1.5亿

5月3日，人们在印度德里排队接种新冠疫苗 供图/新华社

世界卫生组织统计数据显示，截至5月3日全球新冠确诊病例累计已超1.5亿例，累计死亡近320万例，其中印度和巴西近期新增确诊病例数大幅增加。为尽快提高全球疫苗产能、推进疫苗接种进度，世卫组织再次呼吁暂时豁免新冠疫苗相关的知识产权。

印度累计新冠确诊病例

超过2000万例

世卫组织总干事谭德塞在3日的记者会上表示，过去两周全球报告的新增新冠确诊病例数比疫情开始后的前半年加起来还多；上周印度和巴西报告的新增确诊病例数占全球新增病例半数以上，全世界还有许多国家也都面临着非常脆弱的疫情形势。

印度卫生部4日公布的数据显示，截至当地时间当天9时，全国累计新冠确诊病例超过2000万例。数据显示，过去24小时印度新增确诊病例357229例，已连续13天单日新增病例超过30万例，累计达20282833例；新增死亡3449例，累计222408例。

由于新冠疫情不断恶化，印度多地重症病床、医用氧气、呼吸机等医疗资源告急，当地政府纷纷宣布收紧疫情防控措施。为应对医用氧气短缺危机，印度政府已采取一系列措施，包括建立新的制氧厂、开通运送氧气的专列、动用军用飞机运送氧气设备、进口医用氧气等。印度多地也宣布实施“封城”，首都新德里将正在实施的“封城”措施延长至10日。

巴西累计死亡病例数排在全球第二

而巴西乃至整个美洲地区的疫情同样不容乐观。世卫组织数据显示，目前巴西累计新冠确诊病例数排在全球第三，低于美国和印度；累计死亡病例数排在全球第二，仅低于美国，印度则排在第三。巴西媒体集团4月29日的统计数据显示，巴西累计新冠死亡病例从0增加到10万例用了149天，从10万例增加到20万例用了152天，从20万例增加到30万例用了76天，从30万例增加到40万例仅用了36天。

全球接种新冠疫苗累计超10亿剂

世卫呼吁尽快提高疫苗产能

目前，包括巴西和美国在内的美洲区域仍是遭受疫情打击最严重的地区，确诊病例占全球40%以上、死亡病例占全球47%以上。世卫组织4月30日在有关美洲地区新冠疫情的记者会上表示，目前南美大多数国家报告的新增确诊病例仍有上升趋势，许多国家的重症监护资源已被疫情“压垮”。

虽然数据显示截至5月1日全球接种的新冠疫苗累计已超过10亿剂，但大多数都发生在高收入国家，广大中低收入国家仍面临着疫苗短缺的困扰。为此，谭德塞和英国前首相戈登·布朗3日共同呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权，以尽快提高全球疫苗产能。

谭德塞重申，如果要为全球大多数成年人接种新冠疫苗以实现群体免疫，所需的疫苗将大大超过现有数量；为提高疫苗产量，暂时豁免疫苗知识产权非常重要，这并不是一个“慈善问题”。

布朗也表示，暂时豁免新冠疫苗知识产权可能有助于在非洲及其他尚未生产疫苗的地方开始生产疫苗。目前已有包括南非和印度在内的许多国家呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权，以便在全球范围内生产疫苗。

世界贸易组织上周讨论了有关新冠疫苗知识产权豁免问题，但各方并未达成明确共识。谭德塞和布朗都呼吁七国集团推动临时豁免成为现实。谭德塞说：“如果此时我们还不使用它（指疫苗知识产权豁免），那要等到什么时候呢？”他强调，应使用“一切选项”尽快提高新冠疫苗产能。据新华社