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新蒜进入销售尾期 市场价格微涨

2021年05月05日08:36 来源：北京青年报

　　北京青年报记者昨日从新发地了解到，随着新蒜薹、新蒜、青蒜进入销售尾期，其价格也随之稍稍抬头。以蒜薹5月4日价格为例，每斤价格较前一日上涨约0.3元。

　　据新发地市场统计部提供的数据显示，大蒜（老）4月30日平均价格为2.75元/斤，5月4日为2.85元/斤；新蒜4月30日平均价格为1.6元/斤，5月4日为1.75元/斤；青蒜4月30日平均价格为1.1元/斤，5月4日为1.25元/斤；蒜黄4月30日平均价格为4.65元/斤，5月4日为5.25元/斤。

　　据统计部刘通分析，造成新蒜、新蒜薹、青蒜价格上涨的共同原因都是进入了销售尾期，供应量减少造成的。市场现在销售的青蒜产自河北秦皇岛，已经临近收尾。随后，虽有甘肃产青蒜上市，但是供应量不是太大。而新蒜和新蒜薹则主要是因为商户在产地大量收货入库储存，影响到了市场的供应量，从而使价格有所抬头。

　　据了解，现挖新蒜一直可以销售到每年6月底，之后上市的新蒜基本都是冷库储存保鲜产品，可以持续卖到10月份。而现在市场销售的新蒜薹近期收尾之后，市民只能吃冷库储存保鲜的蒜薹。（记者 李佳）

(责编：崔元苑、杨迪)



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