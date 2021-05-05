北京未来三天大风频繁 周末最高30℃

记者从北京市气象局获悉，未来三天，本市天气以晴为主，紫外线强度强，大风天气频繁。与此同时，气温将逐步上升，预计8日最高气温可升至30℃，不过昼夜温差依然较大，市民要注意及时调整着装。

昨天白天，北风从早到晚刮了一整天。上午风力不算大，午后风力逐步加大，大部分地区的阵风在五级左右，局地阵风达到了七八级。

昨天早晨，京城最低气温为12℃，上午11时南郊观象台气温上升到了21.1℃。午后气温继续上升，昨天白天最高气温达到了24℃。不过，12℃的温差对一些体弱敏感的人来说还是有点大，早晚体感略凉，市民外出要多添一件衣服。

大风在昨天后半夜逐步减弱。气象部门预计，未来三天本市天气以晴为主，紫外线强度强，大风天气频繁。预计今天午后南风明显，明天又将有四五级偏北风到访。气温方面，预计5日至7日，本市气温比较平稳，会有小幅上升，白天最高气温预计在25℃至28℃之间，夜间气温在12℃至15℃之间。到了周末，气温将继续上升，预计5月8日的最高气温可达30℃，俨然一副初夏的感觉，不过近期昼夜温差依然较大，气象部门建议市民要注意调整着装，以防感冒。

除了紫外线，敏感人群近期还要注意防范花粉。气象部门介绍，目前本市花粉种类以松树、柏树为主。近期的大风天气会对花粉浓度有降低或抑制作用，但同时也有利于花粉的扩散传播，且天气晴朗干燥，预计近期花粉浓度依然在很高水平，敏感人群外出要做好健康防护，并远离树木繁茂区域。

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4天内5条铁路线因接触网挂异物晚点

包括京广高铁、京津城际、京沪高铁、京哈铁路线和津山线 目前异物已全部处置完毕

“五一”小长假已经过去4天，北京青年报记者了解到，受大风影响，4天内京广高铁、京津城际、京沪高铁、京哈铁路线、津山线供电接触网遭到大风吹扬异物的“亲密接触”，导致部分列车晚点。目前所有线路的异物已处置完毕。

昨天，本市大部分地区刮起了6、7级的阵风，据“气象北京”消息，局地阵风风力可达8、9级。14点到16点30分间，北京铁路官方微博连续发布多条铁路线接触网遭遇大风挂异物的消息。

14点01分的发布消息显示，受大风天气影响，京津城际在天津市武清区境内南仓线路所至天津站间接触网挂异物，导致京津城际下行部分列车晚点运行；京沪高铁在北京市管内北京南至廊坊间接触网挂异物，导致京沪高铁上下行部分列车晚点运行；16点01分消息显示，受大风天气影响，津山线唐山至狼窝铺间接触网被大风掀起的彩钢板砸坏，导致K2047次及后续部分列车晚点运行，铁路部门立即启动应急预案，积极处理；16点11分消息显示，受大风天气影响，京哈线螺山站至玉田站间接触网挂异物，导致通过该区段的京哈线上下行列车晚点运行，铁路部门立即启动应急预案，积极处理。

从铁路部门披露的现场图片可以看到，大风吹扬到接触网上的异物有彩钢板、防尘网等。由于“异物”的体积不大，铁路处理的时间很快，基本在半小时内就将接触网异物处理完毕，晚点列车逐步恢复。受此影响，京津城际部分始发列车最长晚点55分钟，京沪高铁部分始发列车晚点超过1小时。

5月1日，京广高铁大风吹扬河北定州市境内地膜引发京广高铁接触网故障，曾造成24趟始发列车停运并有大批旅客滞留北京西站，北京西站为此发文致歉。

据了解，高铁列车运行，电是唯一的动力，需要列车受电弓和高铁线路接触网连接获得动力，接触网上的电压达到25千伏。如果风筝、防尘网等飘浮物体缠住电力接触网的绝缘部位就可能造成高压带电绝缘子短路，供电设备跳闸，影响动车组运行；如果缠绕到接触网的导线上，会对高速运行的动车组的受电弓造成危害，发生弓网故障，也会影响动车组运行。《铁路安全管理条例》中第五十三条规定，禁止在铁路电力线路导线两侧各500米的范围内升放孔明灯、风筝、气球等低空漂浮物体。（记者 赵婷婷）