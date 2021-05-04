小心“花斑蚊” 预防登革热

随着立夏的到来，温暖潮湿的天气，“蚊情”开始汹涌。值得注意的是，伴随着蚊子的剧增，由伊蚊（俗称花斑蚊）为传播媒介的急性传染病——登革热的高峰期也会到来。

登革热二次感染后，由于身体的免疫反应增强，可出现登革出血热或登革休克综合征，病死率高。而且此病无特效药，只能用对症和支持疗法。因此，夏季预防登革热格外重要。

花斑蚊传播登革热

夏季正是登革热的高发季节，我国每年都有输入性病例发生，且多地多年发生登革热本地疫情。广东省登革热的主要流行季节为3-11月，病例高峰期为8-10月。

登革热是通过伊蚊叮咬传播的，即蚊子叮咬了登革热病人后，再去叮咬其他人群，就会传播登革热病毒。感染登革热病毒后，一般2-5天发病，最长可达15天。症状主要有突发高热、乏力、皮肤潮红、头痛以及剧烈的关节疼痛，大多数患者为轻症或无症状感染者，但是少数登革热病人会出现严重出血或死亡。

目前，治疗登革热无特效药，只能用对症和支持疗法。出血严重时输血，用止血药。出现休克时给予抗休克治疗。因此消灭伊蚊是控制流行的重要措施。

无蚊虫就无登革热

广东省卫生健康委员会公布的全省法定报告传染病疫情显示，2020年全省登革热发病数为58例，无死亡病例。2019年发病数为6042例，死亡3例，与2019年同期相比，2020年发病率减少99%。广东省疾病预防控制中心副主任林立丰接受记者采访时表示，2020年，由于入境人数大幅度减少，所以登革热的输入病例也大幅度降低。实际上，广东近年来输入性病例都不少，存在发生登革热流行的风险，应继续做好蚊媒监测，预防登革热流行的发生。

据记者了解，深圳市福田区疾病预防控制中心传染病科曾经对2010-2018年深圳市福田区登革热的流行特征进行分析。全区各个街道均出现登革热患者，发病年龄最小9岁，最大79岁，以青壮年为主。

如何做好预防登革热流行呢？有一句话叫做“无积水无蚊虫，无蚊虫就不登革热。”林立丰呼吁市民做好居住环境的清洁卫生，不要存留小型积水的地方让蚊子繁衍滋生。

如何降低发病风险？

2021年4月发表在《华南预防医学》上的《广州市登革热发病影响因素的病例对照研究》中显示，外出采取防蚊措施、知道登革热传播途径、蚊虫孳生地认知得分高、夏天家中常使用空调、家中安装纱门、小区或家周围及时清理垃圾、工作场所室内有空调等措施，能够降低登革热发病风险。

广州市疾病预防控制中心消毒杀虫部江毅民副主任医师指出，登革热是广州市重点防控的急性传染病，近年来发现广州地区白纹伊蚊野生种群对溴氰菊酯、DDT具有一定抗药性，对氯菊酯、马拉硫磷较为敏感。开展白纹伊蚊孳生地清理和环境整治，能有效控制蚊媒密度，降低蚊媒传染病发生风险。