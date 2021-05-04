15岁患癌浙江男孩走了 但他留下了清澈的双眼

他还是走了 但留下了清澈的双眼

《15岁患癌浙江男孩想捐遗体》后续

让很多人泪目的15岁少年昨天离开了我们

他的眼角膜将给两个年轻人带去光明

他还是走了

但留下了清澈的双眼

5月3日中午12点多，磊子的心脏停止了跳动。即使再多不舍，他还是离开了，生命永远停在了15岁。

这个来自浙江绍兴的男孩，被诊断出结肠癌晚期，做过2次开腹手术，8次靶向，7次化疗。

弥留之际，他嘱咐妈妈，等他不在了，想把遗体捐了。在生命最后的一段时间里，磊子变得敏感而脆弱，他像小时候那样经常抱抱妈妈。他抱着妈妈说，妈妈，你可别忘了。

磊子的故事，经钱江晚报·小时新闻报道后，看哭了很多人。我们也收到了很多人的留言和祝福，包括音乐人刘风歧特地给磊子写来鼓励的音乐。（见4月21日6版和4月29日4版）

遗憾的是，终究，我们还是没有留住这个善良的孩子。

我要对我的眼睛好一点

磊子母亲张平忍痛在捐献眼角膜的同意书上签了字：“这是妈妈帮你完成的最后心愿。”

这几天，磊子的状态一直不是很好，大部分时间都躺在病床上，闭着眼睛。“我要对我的眼睛好一点。”这是最后几天磊子经常说的一句话。

好心人送来玩偶和拼图，磊子已经没有力气拼了。磊子的话越来越少。五一假期开始，他跟张平说：“妈妈，我可能等不到假期结束了……”

张平说，磊子走的时候很安静，他是听着音乐人刘风歧给他创作的歌曲《瓶中的画》走的。

“就让妈妈最后一次给你清理造瘘口。”张平像往常一样，小心翼翼地给儿子擦拭腹部的造瘘口，眼泪一滴滴落下来。张平给磊子穿上了他最喜欢的校服，口袋里塞了一个他最喜欢的魔方，胸前放了一本《这就是中国》。这是上午刘风歧送过来的书。

“没想到我见他的第一面，便是最后一面。”刘风歧说， 他给磊子创作了一首歌，但没能见面的遗憾一直困扰着他。5月3日，他买了最早的一班高铁票从安徽赶到杭州，没想到见到磊子竟是最后一面。“他好像就在等我一样。”刘风歧泣不成声。

还能继续看着舍不得的世界

因为磊子的离开，病房里一片肃穆。

浙大儿院肿瘤外科护士长吕丹尼、器官捐献协调员裘妃，为了磊子的事忙前忙后。

“我们曾经送走过很小的孩子，像磊子这么大的，还是头一回。我帮他穿衣服的时候，他很瘦，但他就是一个小大人了。曾经每天都见到的一个孩子突然走了，即使再有心理准备，还是很难过。”吕丹尼说，病房里的一个护士，原本不上班，知道磊子离开了，特意从家里赶到了医院。“这个孩子真是一个很好的孩子，善良坚强。”

磊子的眼角膜可以让两个年轻人重见光明。

张平抹着泪说，也许这是磊子留给她的一个念想，至少他的眼睛还在看这个他那么舍不得的世界。