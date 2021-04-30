第六届“万步有约”健走激励大赛在山西省侯马市启动

4月29日，由中国疾控中心慢病中心主办、中国红十字基金会和得实集团等支持的第六届“万步有约”健走激励大赛在山西省侯马市启动。

国家卫生健康委疾控局慢病处副处长段琳指出，希望“万步有约”大赛能继续发挥新技术、新理念的引领作用，积极倡导大众推行文明健康的生活方式，加强自身免疫力，提高抵御疾病的能力，同时促进国家专业机构与各地在技术联系、信息沟通和政策支持方面的良性互动，进一步拓宽慢病防控视野，切实提升群众的满意度和获得感。

据中国疾控中心副主任刘剑君在致辞中介绍，“万步有约”健走激励大赛是在国家卫生健康委疾控局指导下，由中国疾控中心慢病中心自2016年起在全国范围内组织的健康生活方式倡导项目。大赛以每日健走“10000步”和“3个中等强度运动处方”为目标，在全国各省之间、各地市之间、各县区之间、县区各单位之间，开展四个维度、为期100天的团队健走比赛。

在启动仪式上，大赛组委会邀请全国650个参赛县区以及30万参赛队员共同签订了一个健康盟约——“侯马盟约”，共同倡导健康生活方式，促进人民健康，为健康中国助力。

据介绍，“万步有约”大赛始终坚持与地方经济文化相结合，通过活动展现和弘扬具有地方特色的健康文化，提升群众对健康生活的认知与参与。本届大赛启动式现场搭建了山西省各地文化旅游、农副产品、健康产品展示区，并组织代表了解体验三晋文化和盟约精神，增加文化自信，还通过在线直播向全国推介侯马、推介山西。