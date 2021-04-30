“五一”假期出行莫忘“防疫” 这份攻略请收好

出行前：进行风险评估等准备

当前境外多国疫情严重，个人出境旅行感染风险高。根据各地防控政策，入境人员须提供严格的双阴性检测证明，入境后需集中隔离观察14天外加健康随访。因此建议个人充分权衡出行时机和必要性，避免非必要的跨境旅行。

目前境内仅云南德宏州瑞丽市存在中风险地区，如非必须，建议暂时不要前往。我国境内各地新冠疫情风险等级可在国务院网站专栏（http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/risk.html）、手机应用程序“国务院客户端”或微信小程序等实时查询。

提前准备足够的防疫物资，如口罩、消毒湿巾、纸巾等。

按照单位相关要求，进行出行前的信息报备。

根据所在地安排及时接种新冠疫苗。

出行中：做好健康防护

节假日期间，要加强自我防护，坚持“防疫三件套”，牢记“防护五还要”。要坚持佩戴口罩、保持社交距离、做好个人卫生；牢记口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要经常洗、窗户还要尽量开。同时，要尽量避免到人群聚集、空间密闭、通风较差场所活动。

旅行期间，乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具时要遵守秩序和乘务人员管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以便查询。

如旅途过程中出现头痛、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、干咳、发热等症状，应做好防范感染他人的措施，立即到就近的医疗机构就诊，并取消或中止旅行。

出行后：自我观察14天

旅行归来应自我观察14天，一旦出现可疑症状，做好防范感染他人的措施，及时就医并主动告知医生自己的旅行史。

及时关注各地发布的病例和密切接触者相关信息，如果去过病例发生的地区或与其同乘公共交通工具，请及时报告社区及当地疾控机构，遵守和配合相关防疫要求和防控措施。

节假日期间还应按照安排接种疫苗，特别是第2剂应在首剂接种后3周及以上至8周内尽早完成，尽量不要因为旅行影响第2剂的接种。（综合中国疾病预防控制中心官网 河南省疾病预防控制中心官微）