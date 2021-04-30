该叫停超市的免费连卷袋了

进超市第一件事先扯四五个袋，一捆蒜苗套两个袋，几个西红柿套两个袋……记者连日调查发现，“最严限塑令”让塑料购物袋销量下降，却没管住这免费的超市连卷袋。

目前大多连卷袋的材质还属于不可降解，对环境有污染。近日，市发改委等部门发布《北京市塑料污染治理行动计划2021年度工作要点》，推出一系列试点探索，其中就包括选取部分连锁超市门店，试点对塑料连卷袋明码标价并收费等“加强版”措施。

■探访

购物袋收费 用免费的连卷袋替代

早上8点，物美超市华贸城店刚开门，大批顾客就挤进了果蔬区域。挑菜选果之前，先排队扯竖在一旁的连卷袋。一下子扯三五个袋子的不在少数，甚至有人把多余的连卷袋折起来放进自己包里。

整个超市店果蔬区域，摆放着近十卷连卷袋，均是由顾客自行扯用。即使有的顾客扯出来一连串，也不见工作人员劝说或制止。

不远处，一位顾客挑中了一袋已经封装好的面粉，没有放进购物筐里，却用扯下来的连卷袋又包了一层。收银台前，有顾客结算完一包保鲜膜，并没花钱购买购物袋，而是装进了免费扯来的连卷袋里。

“购物袋涨价了，连卷袋虽然拿着有点费劲，但是免费啊！”一位顾客直言。

去年年底，北京开始执行“最严限塑令”，商超里禁用不可降解塑料袋，改用可降解塑料袋。由于成本上升，购物袋的价格有所提高。因此，就有消费者用免费的连卷袋来替代收费的购物袋。

记者在收银台看到，结账后，剩余未使用的连卷袋，有一些顾客会直接拿走，还有顾客则会用来装各种非散装商品。

“一个塑料袋怕破掉，多套一层比较保险。”在物美超市清河店，一位顾客一连拽出来好几个连卷袋。超市工作人员也说，这种现象很普遍，许多消费者明明只购买一件食品，但还是加套多个连卷袋。

■调查

连卷袋不可降解 但并不在被禁之列

去年12月24日，北京发布《关于印发北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》。由于加码禁限，这也被称为“最严限塑令”。其中就规定：到2020年底，北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店(含门店或电商提供的零售配送服务)禁止使用不可降解塑料袋。

但记者在这份文件的“注释”中发现，所禁用的“不可降解塑料袋”，是指商场、超市、药店、书店、餐饮打包外卖服务、展会活动等用于盛装及携提物品的不可降解塑料购物袋，不包括基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等。

那么，这些被免费扯用的超市连卷袋是可降解塑料袋吗？

多家超市提供的免费连卷袋上并未标注能否降解，于是记者拨通了一款连卷袋上标注的厂家电话。“我们生产供应超市的连卷袋、手撕袋都是不可降解的，目前还没有生产可降解连卷袋。”该厂家工作人员解释。

此外，记者也从卜蜂莲花金源店等多家连锁超市门店了解到，当前使用的连卷袋还是不可降解的。

在业界看来，不可降解塑料袋需要200年时间才能降解，对自然环境产生的“白色污染”日益严重，危及动植物甚至是人类自身的健康。

但现实中，由于免费取用、超市管理有限和顾客意识淡薄等原因，连卷袋消耗量不在少数。一家为某知名连锁超市供应连卷袋的厂家工作人员告诉记者，平均每个门店每月就要耗费几百卷。

■探因

生产可降解连卷袋 成本太高保质期太短

既然不可降解连卷袋对环境产生的“白色污染”很严重，那么能否如购物袋一样，直接采用可降解连卷袋？

“目前使用的连卷袋还是不可降解的，但未来会更换为可降解的。”卜蜂莲花金源店负责人说，但可降解连卷袋的成本远高于不可降解连卷袋。

其实，在去年底“最严限塑令”实施后，北京市多家超市基本已经将不可降解塑料购物袋更换为可降解购物袋。老百姓最直接的感受便是这种可降解购物袋的价格要贵几毛钱。如果把免费取用的连卷袋更换为可降解材质，那么商家的成本压力会更大。

“不可降解连卷袋每吨原材料9000多元，可降解的原材料每吨有的要一万七八、有的两万五六，成本至少增加了一倍。”北京一家塑料袋生产厂家的工作人员告诉记者。

另一家生产厂家负责人也表示，可降解的连卷袋要考虑是哪种可降解材质，能否直接盛放鲜肉、熟食等食品，“如果是盛放直接食用食品的连卷袋，成本更高。”

对于商家和厂家而言，还要考虑连卷袋的有效期限。多个厂家负责人表示，可降解材质的连卷袋有效期一般只有半年，但不可降解的连卷袋却长达几年，“即使把可降解袋子放在仓库里储存着，过半年也不能用了，所以超市也会考量这种袋子是否适用。”

■破题

试点单独收费 加强民众“减塑”意识

在北京的“最严限塑令”中，也对连卷袋提出过治理措施：鼓励探索逐步实施对塑料连卷袋明码标价并在商品价外单独收取塑料连卷袋价款,引导消费者减少塑料连卷袋使用量。不久前，市发改委、市生态环境局联合发布的塑料污染治理行动计划2021年度工作要点中也明确，今年年底前，选取部分连锁超市门店以试点形式实施对塑料连卷袋明码标价并在商品价外单独收取塑料连卷袋价款。

换句话说，超市连卷袋将试点单独收费，这也是为了减少使用量。在永辉超市清河店，前来购物的市民陈先生表示：“支持连卷袋收费，这样可以减少塑料袋的使用，值得提倡。如果不想花钱，那就带着环保购物袋来。”事实上，在“最严限塑令”实施4个月后，北京的塑料购物袋销量已经下降了35%，其中就有可降解塑料袋价格较高的因素。

但从目前来看，北京市大多数超市还并未施行连卷袋收费的措施。

“我们也在考虑老百姓的接受程度，但同时这肯定会增加超市的人力成本。”北京一家知名连锁超市负责人说，如果对连卷袋收费，那就得安排专门的工作人员对连卷袋进行管理、计价，人力成本会上升，“如果顾客说自己的连卷袋是自带的，这个该怎么辨别？这也需要流程上的调整。”他说。

公开资料显示，此前江西赣州等地的部分超市已经尝试对“非散称商品用连卷袋”进行收费，并取得了一定的减量效果。现实中，一些超市正在把连卷袋摆得更“隐蔽”，由工作人员看管，也起到了减量的效果。“无论收不收费，更重要的还是老百姓的‘减塑’意识，社会应当渐渐形成尽量少用、不用的风气。”业内专家表示。（记者 曹政 实习生 王宁宁）