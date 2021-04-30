趁热添堵的“五一”租车

“五一”小长假即将到来，面对火车票“开售即秒光”、飞机票“报复性涨价”的局面，不少人希望通过租车自驾来解决出行问题。

然而记者调查发现，租车平台纷纷推出门槛高、限制多的节假日专属条款，给预订造成诸多困扰。一旦需要取消订单或提前还车，还可能面临费用全额不退的苛刻规则。

门槛高 部分平台5天起租

“‘五一’假期租车现已开放预订”“‘五一’租车最高减510元！”“租车‘五一’特惠”……打开各大租车平台App，姚宁很快从五花八门的广告中嗅出“五一”租车市场的火爆气息，“像我们这样打算带着老人孩子，拖着大包小包出门旅行的家庭，自驾确实要方便很多。”

对于“水涨船高”的价格，姚宁并不意外，“就拿雪佛兰新科鲁兹来说，平时日均188元，‘五一’期间日均达到548元，有的平台经济型的车更是‘一车难求’，连大众朗逸这种基础款的车型报价都能达到758元一天，还有的甚至只剩下日租上千元的车型可选。”

姚宁发现，伴随价格一起抬高的还有起租门槛。“平时只租1天也完全没问题，可节假日不行，租期方面有限制。”以取车城市在北京为例，某平台要求“‘五一’期间4天起租”。

查看相应预订规则，姚宁了解到，“五一”订单被定义为租期包含2021年4月30日至5月5日（共6天）期间任意一天的订单。“五一”租车各城市预订限制租期为1到4天不等，具体各城市的租期限制和价格，以预订时App显示为准。例如，三亚、杭州、西安等城市在“五一”期间为3天起租。

正在酝酿着到杭州自驾游的程岚也被租期限制卡住。因为路途比较远，程岚原本考虑飞机往返加当地租车的方式。“5号返程机票太贵，所以订了4号回的机票，可没想到有的租车平台居然要求5天起租，还提示让延长租期或过几天再来试试。”

程岚明白，延长租期不仅意味着租车费用增加，还将导致住宿开支、机票差价等隐形成本上涨，“更何况，哪怕是1号取车5号还车，租期也可能还是只有4天，依然不能满足要求。”

记者调查发现，在该租车平台上，“五一”订单的租期限制同样因城市而异。其中，青岛要求5天起租，而广州、三亚、重庆、南京、西安、桂林等城市要求3天起租。

限制多 提前还车概不退费

除了租期限制以外，姚宁还在租车平台上看到，根据预付规则，“五一”订单需要在下单时支付100%的租金作为预付款。“平时只用确认租车时间、取还车网点等信息以后提交就算下单成功，在取车前完成租金支付就行。”姚宁意识到，一旦完成预付，主动权就将交到平台手上，“按照预付规则，取车后如果提前还车，已付金额不退，这也比平时要苛刻很多。”

事实上，这样的规则并非个例。在某租车平台，订单也被分为普通订单和节假日订单。其中，普通订单提前4小时内还车，费用不退还；提前4小时（含）至8小时（含）还车，退还平均日租金（不含基础服务、手续费及附加服务费）的50%；提前8小时至24小时（含）还车，退还平均日租金（不含基础服务、手续费及附加服务费）的100%。节假日订单，则规定提前还车不退费。

“取消或修改订单，也要面临比平时更高比例的违约金。”程岚在某租车平台上看到，平日订单取车前2小时外，可以免费取消。而节假日订单，免费取消需提前72小时以上。距取车24小时至72小时（含），违约金为30%节假日部分的费用；距取车2小时至24小时（含）之内，违约金为50%节假日部分的费用；距取车2小时（含）之内，违约金则为100%节假日部分的费用，“更无语的是，这些与平时有所不同的细则往往并不明显，多数情况下也没有专门提示，只有主动去查才会发现。”

套路深 车牌属地随机分配

在预订过程中，程岚从页面上方看到一行小字“杭州市部分路段限牌行驶”，点击查看详情后发现，浙A牌工作日早晚高峰主城区尾号限行，非浙A牌工作日早晚高峰全号段主城区限行。西湖景区则在休息日实行单双号限行。

“咨询客服是否可以在预订时选择车牌属地，对方表示车辆都是随机分配的，订单区分不出来车牌是本地还是外地，需要提前联系门店，最终以实际取到的车型为准。”这让程岚心里没底，“‘五一’期间也就罢了，好歹外地车牌不用再受早晚高峰限行影响，可4月30日那天还是工作日，万一到时候只有外地车牌的车辆可选，那就会很麻烦，直接影响用车。”

记者尝试在其他租车平台咨询相关问题，也遇到类似情况。以某租车平台为例，客服表示，除了北京、上海下单时系统车牌有显示外，其他城市下单前无法选择车牌。车辆都会有外地车牌，具体以实际取车为准。还有的客服明确表示“杭州无法选择车牌，车牌随机分配，无法保证是当地牌照。”当记者询问是否有替代解决方案时，对方称目前没有其他方案。

“本地车牌还是外地车牌在使用方面明显存在差异，却要让大家支付同等价格，再像抽盲盒一样碰运气，实在有点说不过去。”程岚认为，像车牌属地这样的重要信息应当在预订时明确标注，保证充分知情。

记者发现，也有部分平台针对限行给出供应商的处理办法。例如，涉及限行时还需要用车，如果预订的车辆无多余库存，门店将更换同等级车型或免费升级车辆。若无可升级车辆库存，会尽量提供可满足出行需求的降级车，并退还相应差价。如果门店没有多余可调配车辆时，门店将协调平台改派，用户无需支付取消费用。

说法

显失公平合同用户可维权

“租车前，首先要确认汽车租赁服务的供应商是否具备相关资质，应当选择正规租赁公司。即使市场供应紧张，也不能贸然租赁私人车辆，因为很难保证车辆本身符合租赁标准。”北京市律师协会交通管理与运输法律专业委员会主任黄海波认为，租车前除了要关注费用具体构成以外，还要仔细阅读租车合同或服务协议，确认所租车辆的相关手续，特别是其中用加粗等方式重点提示的条款，如对租赁车辆驾驶人的限定、处理违章的时限等。

“针对各平台推出的保障服务，如必选的基础服务费和自选的升级服务包等，承租人也要查看具体的保障说明，弄明白保障范围和服务详情。”黄海波谈到，其中包含的三者险保额会有区别，可以跟商家确认，再根据需要进行选择。

“汽车租赁服务的供应商虽然有权制定规则，但不代表这些规则都是完全合理的，承租人要具体问题具体分析。”黄海波说，以涉及违约金的规则为例，一般在司法实践中，违约金比例不超过合同标的30%，“如果将比例提高到100%，承租人认为显失公平的话，可以积极维权，追回应得部分。”

记者查阅《民法典》发现，第四百九十六条规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。

“取车前，应当对车况进行全面检查，并通过拍照或录像等方式留存证据。”黄海波提醒，如果在检查过程中发现问题，一定要及时与工作人员沟通，必要时进行更换或调整，即使不影响使用，也要在确认书上加以记录，减少责任纠纷，“如果涉及限行问题，最好提前了解相应规则，尽量让对方提供合适车辆，避免在使用过程中造成不必要的麻烦。”（记者 宗媛媛）