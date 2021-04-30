公园遛狗不拴绳 男子被处警告并罚2500元

近日，有网友上传一段视频，曝光一男子在北京市朝阳区某公园遛狗不拴绳且不捡狗屎。4月28日，北京朝阳警方针对这起事件发布情况通报：该男子被予以警告并处罚款2500元。

通报称，针对网传视频“北京某公园一男子遛狗不束犬链”的情况，警方查明，4月22日9时许，赵某江（男，65岁）携犬只在朝阳区双桥某街心公园散步，该人存在未经登记年检养犬、未束犬链携犬出户等违法行为。目前，朝阳公安分局已依法对赵某江予以警告并处罚款2500元。

警方提示

自5月1日起正式施行的《中华人民共和国动物防疫法》明确规定：携带犬只出户的，应当按照规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施；单位和个人饲养犬只，应当按照规定定期免疫接种狂犬病疫苗，凭动物诊疗机构出具的免疫证明向所在地养犬登记机关申请登记；携带犬只出户的，应当按照规定佩戴犬牌并采取系犬绳等措施，防止犬只伤人、疫病传播。（记者张蕾）