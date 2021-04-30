对垃圾分类多一点耐心信心

《北京市生活垃圾管理条例》实施将满一周年，成效如何？从近日亮出的成绩单来看：北京全民垃圾分类参与率达90%，家庭厨余垃圾日均分出量增长了11.4倍，生活垃圾回收利用率达到35%以上。相关部门坦言，现有成果是在政府大力推动、桶前值守、“二次分拣”等客观条件下实现的，全民参与的社会基础还不够牢固。

一年下来，垃圾分类有成绩和经验，也有问题和差距，这样“喜忧参半”的局面其实在意料之中。人人都知道垃圾分类有益，但混装一袋、一丢了事，是很多人经年累月形成的生活习惯。突然要对垃圾进行分类，涉及生活理念的转变、生活习惯的重塑，客观上增添了麻烦，显然不是一下子就能轻松实现的。总的来说，北京已经营造了全民参与垃圾分类的良好氛围，即便这种转变建立在外力监督之下，也是正常的、必然的。

对习惯转变的过程，应有实事求是的态度。德国是全球垃圾分类的典范国家，而背后是其上百年的努力，德国人感言，“一个好的习惯养成需要两代人”。近邻日本历经半个世纪，建立起了完备的垃圾分类配套法律体系，有垃圾分类不良记录的居民甚至在子女上学、就业等方面都会受到影响，凭着这样的惩处力度，才取得了今天的成效。从北京自己的经历来看，从禁止随地吐痰到禁止室内吸烟，这些文明革命也都经历了十多年的持续发力。可见，习惯重塑是惰性和外力的拉锯战，一时反复也不奇怪，我们要坚定信心、保持耐心，做好长期工作的准备。

第一年踢开了头三脚，新起点上再出发，我们还是要强化外部监督，一方面将一些人刚刚养成的新习惯巩固住，一方面倒逼更多人参与这场文明革命。从过去一年看，从运用“红黑榜”等方式警示市民，到发动在职党员、群众组织等志愿者参与桶前值守，对于宣传动员、规范分类都起到了很好的作用。接下来，我们还要继续把这些“土办法”用好，尤其是招募更多有热情有时间的志愿者发挥能量。事实上，发动群众是北京开展基层工作的传统法宝，“朝阳群众”“西城大妈”等品牌已叫响全国。在垃圾分类这场新革命中，不妨鼓励更多热心人来做监督员，让群防群治老传统在新的时代背景下继续发光发热。

垃圾分类，牵着民生，连着文明，再难也要推进下去。即使在推进过程中有反复、有不均衡，也是正常的，只要保持耐心、节奏不变、标准不降，一定能稳扎稳打，让这股文明新风越吹越劲。