北京市养老机构医疗服务100%覆盖

截至去年底，北京市共有医养结合机构185家，养老机构医疗服务覆盖率实现100%。这是记者从北京市2021年老龄健康工作会上获得的消息。

北京市将积极推进老年友好型社会建设，开展全国示范性老年友好型社区创建工作，提升社区服务能力和水平；深入开展“智慧助老”行动，持续推进针对老年人使用智能化产品和服务应用等方面便利举措；建设老龄健康信息协同与决策支持平台，为老龄健康业务提供信息化支撑。

北京市还将深入推进医养结合“四大行动”，即医养结合机构医务人员能力提升行动、医养结合机构服务质量提升行动、医养结合机构远程协同行动、家庭照护床位医养结合一体化行动。

此外，北京市还将实施老年人认知障碍管理，开展老年人失能预防干预试点，开展心理关爱项目；提高二级以上综合医院老年医学科设置比例，全市社区卫生服务中心“老年健康服务规范化”建设达标率将达45%，老年友善医疗机构建设率将达65%；继续开展为百岁老人居家健康服务项目。

■为老服务大数据

去年，北京市累计建设老年友善医疗机构253家、北京市安宁疗护指导中心2家、北京市首批安宁疗护示范基地9家、老年健康服务示范基地50家；二级以上综合医院老年医学科设置比例49%；33个社区开展认知障碍管理和心理关爱项目，为3.5万余名认知高风险老年人提供认知训练和心理调适服务；为百岁老人免费提供8类42项居家上门健康服务；共有医养结合机构185家，养老机构医疗服务覆盖率实现100%。（记者孙乐琪）