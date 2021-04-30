北京消费季发放百亿消费券

2021“燃购东城”消费季启动，在东城区来福士商场，毛猴儿制作传承人、糖画师傅现场展示技艺。 记者 邓伟 摄

大兴消费季启动，市民在现场市集选购商品。本报记者 武亦彬 摄

4月28日晚，伴随在场嘉宾共同点亮璀璨缤纷的城市多维消费矩阵，由商务部、中央广播电视总台、北京市政府共同主办的“第三届全国双品网购节暨2021北京消费季”正式启动。北京消费季将持续到年底，通过“一主多辅、多点开花”的形式在全城共同启动，全市各区、经济技术开发区以及多个核心商圈同步举办各区域特色活动。同期，百亿企业消费券面向在京消费者发放。

消费季·主会场

“双品网购节”启动

夜幕降临，网红打卡新地标首钢园三高炉二层秀场灯光闪耀，一场别开生面的特色消费体验之旅在这里开启。启动活动紧扣“品牌品质 惠享生活”这一主题，全面展示数字经济发展背景下，居民消费呈现的“新场景”“新趋势”“新体验”。现场围绕网络购物、体育、旅游、美食、智能、夜经济等消费热点，搭建了线上线下融合的沉浸式消费场景，嘉宾和代表们踊跃体验数字货币、智慧旅游、本地生活电商服务、夜经济消费等。

当晚，主持人还与主播薇娅进行了连线互动。薇娅除了向海内外消费者推介吴裕泰、北冰洋等北京好物，还推介了丝路电商伙伴国的爆款商品以及“小而美”的国潮精品。

据悉，“双品网购节”是商务领域一年一度开展的重要网络消费促进活动。第三届“双品网购节”由商务部、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局以及中国消费者协会共同指导开展，自4月28日在全国、全网同步开启，至5月12日结束，持续15天。本年度活动突出“服务构建新发展格局”的站位和“为群众办实事”的初心，充分发挥电子商务优势，将疫情防控和消费促进有机结合，降低线下消费可能带来的人员聚集风险，通过数字赋能和创新驱动，以优良供给引领创造消费需求。

打造“1+5+8+N”框架

2021北京消费季围绕活动主题，形成“1+5+8+N”活动框架，即：举办1场启动活动，立足“新场景”“新趋势”“新能级”“新势力”“新体验”5大板块，聚焦购物消费、时尚消费、数字消费、文化消费、旅游消费、体育消费、美食消费和智能消费等8大领域，将陆续推出千余项促消费活动，全面推动消费提质升级，助力北京国际消费中心城市建设，更好地满足群众多元化、品质化、个性化消费新需求。

北京消费季期间，“夜京城”围绕新夜购、新夜动、新夜韵、新夜娱四大主题促进夜间经济；“北京首发节”以首发吸引首店，以首店带动首发，助力国际消费中心城市建设；“国潮京品节”聚焦国潮新品牌、老字号品牌、非遗文化品牌，推广国货京品；六大美食节带你玩转京城美食。本报记者 马婧

消费季·夜经济

万家商户夜生活“燥起来”

由北京市商务局主办的北京消费季夜京城系列活动于4月28日登场，活动时间持续至10月，联动夜京城地标、商圈、生活圈，千余家品牌、近万家商户以及互联网新消费等各类企业共同参与，围绕新夜购、新夜动、新夜韵、新夜娱四大主题，开展“夜京城光影节”“夜京城穿越城市跑”“北京酒吧文化节”“夜行地图生活市集”“音乐不眠夜巡演”“深夜食堂节”等系列活动。

2021北京消费季夜京城于4月28日晚，在北京欢乐谷炫彩开幕。《欢乐魔方》城市空间装置体验秀、《奇幻东方》万千星光幻影秀以及全新升级的特效实景剧《玛雅天灾》等沉浸感、科技感、炫酷感、体验感十足的光影大秀精彩迸发，并将在未来持续上演，北京欢乐谷将成为广大市民夜间打卡秀圈的好地方。与此同时，和北京欢乐谷遥相呼应的第二届玉渊潭光影节给市民带来万物共生光影的新主题，打造北京市民夜间视听新体验。

4月28日至5月5日，“夜行地图好物市集”在麒麟新天地正式开集，组织40多家京城好物摊主和具有全国影响力的IP品牌，开启一场充满新奇乐趣的夏日市集派对，同步开展脱口秀、街舞快闪、活力健身秀等趣味活动增添市集乐趣。首创丽泽天街“MIX你的都市时髦生活”系列夜间活动、绿地缤纷城“潮引力·舞动缤纷活动”、万达“花Young潮玩节”都将集体亮相，接连推出“8小时外的多巴胺释放——夜跑、健身、瑜伽体育运动”“8小时外的味蕾抚慰——上班族定制菜单”以及童模大赛、汉服走秀等多种促消费活动，重塑夜消费新潮流。

4月29日至5月5日，华熙LIVE将开启“京‘熙’文化节”，年轻时尚，音乐不停。中粮祥云小镇的“奇食妙想”万国小食街也将成为市民亲子娱乐好去处。北京隆福寺“年度开箱日”潮流市集将于5月1日至5月3日带来席卷春天的趣味派对，还有隆福囍市音乐活动“囍·北京之春电子音乐会”，汇集音乐体验、城市露营、艺术展览、公益装置、文化座谈于一体，带来视觉、听觉、嗅觉、味觉的完美碰撞。抖音为夜京城建立了“dou来夜京城”热门话题，引用热门话题一起秀出你的夜生活，有机会和达人们一起打卡夜京城。

夜京城再添一处打卡胜地

作为2021北京消费季启动活动分会场活动之一，北京欢乐谷六期·天光夜谭正式推出，为京城再添一处夜游打卡胜地。

北京欢乐谷六期·天光夜谭项目是在现有主题区的基础上，以“夜经济六部曲”——夜游、夜秀、夜赏、夜宴、夜购、夜读为体验主旨，应用多媒体、装置艺术、投影互动等科技手段，带给游客沉浸式体验。景区还将上演《金面王朝》、《欢乐魔方》城市空间装置体验秀、《奇幻东方》万千星光幻影秀、《玛雅天灾》特效实景剧等。

消费季·各区活动

东城

逛逛国潮老字号市集

王府井商圈、前门商圈将在“五一”假期分别举办北京时装周国潮市集、国潮老字号市集，展售服装、潮玩、美妆等。王府井东方新天地将启动东城区首个文化科技融合项目——“故宫以东·城市盲盒”数字沉浸体验空间，配套推出线上“城市旅游体验盲盒”系列内容，打造以文化为底色的城市文旅新玩法。在隆福寺商圈，开箱市集、隆福囍事音乐会、坂本龙一观音展三大活动将为市民带来新鲜有趣的文化消费体验。

海淀

商圈联动营造消费热点

“五一”假期，海淀区五棵松、公主坟、中关村西区、金源、五道口等多个重点商圈企业将形成联动，开展多项特色活动、主题活动和品牌促销，共同营造区域消费热点。

海淀区消费季主打“数字牌”，将集中开展以数字电竞、数字商圈、数字消费为主题的促消费活动，打造电竞主题商业综合体、举办王者荣耀争霸赛、推广数字人民币消费场景应用、联合线上平台企业开展智能消费节等。

石景山

去园林茶文化节品春茶

石景山区八大处公园将举办春季“中国园林茶文化节”，首次推出八大处特色文创产品——七叶树、冰如意雪糕。首钢园邀请市民体验运动快乐，将举办集滑板、轮滑、攀岩、儿童体育活动项目、潮流集市于一体的嘉年华活动。

丰台

6条定制消费路线推出

丰台区推出6条精品定制消费路线，其中“花海丰潮”特色园区路线从花乡奥莱、世界花卉大观园到京工时尚创新园、槐房万达广场，集赏景观花、时尚购物于一线。“品质丰尚”休闲趣玩路线汇集紫谷伊甸园、北京园博园、二七厂1897科创城、南宫旅游景区等热门打卡地。“红色丰情”历史文化路线包括卢沟桥、宛平城、长辛店和中国人民抗日战争纪念馆。

大兴

推出“大兴消费地图”

大兴区利用城市消费运营平台“兴福汇”，对区内的商圈商业综合体、专业卖场、汽车4S店、餐饮企业、特色小店、特色街区等进行综合评选，获评优秀的商家不仅可以获得奖励，还将入选“大兴消费地图”，市民可按图索骥。

顺义

乐享草地音乐派对

顺义祥云小镇将举办深夜食堂“万国小吃街”，国际鲜花港推出风筝艺术节、郁金香文化节、帐篷营地文化节，举办草地音乐派对、露天电影等精彩活动，顺义奥林匹克水上公园将举办顺意好礼·万市大集，顺义特色产品展销会等。顺义还将发布“漫游顺义”主题消费地图，推出情侣、亲子、闺蜜、古风市集四条特色打卡线路，串联起顺义特色消费地标。

昌平

举办新青年造趣节

昌平区将举办新青年造趣节，集合春季精品文旅路线推介、唐宫宴舞夜游节、全民健身体育节、万优汇焕新亮相、乐多港奇幻乐园踏青季系列活动，打造年轻态、酷炫范的潮流消费活动。全区还将整合夜间消费资源，举办网红音乐啤酒节，打造昌平区“新场景”特色品牌活动，其间将举行点亮地标、深夜食堂、七夕惠购、红色文旅、开学季等活动。

记者 孙云柯 孙颖 于丽爽 陈强 李瑶 王可心