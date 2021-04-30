友人发来一张旧瓷图片，瓷上是寒枝冻雀，雀儿仰头欢唱的模样煞是生动可爱。友人的一句“旧瓷之美，就美在冻雀有着自己心灵的坐标”，我陷入了沉思——拥有自己心灵坐标的雀儿？

细看旧瓷——枝上的花朵早已凋落，叶瓣已由青转呈淡黄，想是进入了深冬时分，雀儿怕是一时觅不着食，却仍是满心愉悦，于光秃的枝头上仰头高歌。

恍惚间，想起昔日经过的一家玉器店，店主是位三十来岁的青年人，常于店内一角安静雕刻玉件。店主在雕刻的同时，还为众人讲解玉石的知识。第一次听店主讲解玉石的鉴别方法，他拗口的发音令我感到诧异。后来去的次数多了，与店主闲聊起来，方知店主自小患有语言障碍。

一个偶然的机会，一位玉石雕刻师傅告诉他：“人只有找到自己心灵的坐标，才是活出真正出彩的人生。”从此，他试着走进人群，跟玉石雕刻师学会了手艺，也懂得感恩，把自己的知识无私分享予人，无偿帮助社区老人保养玉器，自然赢得了人们的尊重与喝彩。

夜读周国平的《记住回家的路》，其中一句话：“自我是一个中心点，当一个人有了坚实的自我，他在这个世界上便有了精神的坐标，无论走多远都能够找到回家的路。”书中说，“人人都有心灵，却也不尽然是，唯有关注内心的人，才会寻求心灵的宁静，找到令自己沉浸其中的乐事。”

或许我们时常感受到的苦痛，不在于生活中的烦恼多于幸福，而在于尚未找到自己心灵的坐标，没有用喜欢的事情去滋养心灵，开启智慧心、感恩心、随喜心。

愿我们在人生的旅途中，修炼好内在的自己，找到自己心灵的坐标，拥有坚实的自我以及勇气、希望与光明的力量。

如此的一生，自是耳边常伴有花香，清风白云住心头了。 （麦淇琳）