疫情防控常态化之下，线上预约仍为出游必需。28日，文旅部再次部署五一假期旅游出行疫情防控工作并强调，严格落实“限量、预约、错峰”要求，全面实施门票预约制度。据悉，目前各大在线旅游平台均可与全国数千家大型景区线上预约直连，一键“约起”。

根据在线旅游平台最新发布的《2021“五一”假期全国旅游景区客流预测报告》，五一假期全国热门景区入园客流总量有望超2019年同期；全国主要旅游景区入园高峰预计集中在5月2日，当天客流量占整个假期30%以上；次高峰5月3日的客流量占比则预计在20%以上。《报告》预测，全国旅游景区五一假期整体客流量有70%以上集中在假期前三天。

《报告》中同程旅行平台数据显示，五一线上预约量最大的景区及场馆为北京故宫，包括其在内的全国多个重点景区整个五一假期期间的参观名额已约满。而热门出游主题方面，根据同程方面预测，动物园、主题乐园、赏花踏青、历史遗迹、博物馆及纪念馆、古村镇、山岳等最受欢迎。同时，赏花踏青、农家乐及乡村度假仍将是周边游首选，尤其是随着南方地区气温上升，水上乐园、漂流等亲水目的地预计将迎来今年的首个客流高峰。

记者另从途牛发布的《2021五一长假出游趋势预测》中了解到，由于六月的端午节假期与学生期末备考期有重合，许多家庭选择在五一带孩子外出放松。该平台数据显示，今年五一期间亲子出游订单占比达38%，较去年同期提升18个百分点。（记者刘星彤）