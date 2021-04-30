广州消委会：出游当心网红景点“照骗”

近年来，一些“网红”景点常借助滤镜功能、剪辑效果等手段宣传景点景色来招揽游客，但实景大相径庭，给游客造成误导，进而引发纠纷。五一假期临近，广州市消委会发出消费提示，提醒消费者在出游中要当心网红景点的虚假宣传广告。

广州市消委会表示，消费者要理性看待所谓“网红”景点所展示的图片广告，不要被一些照片、视频及直播宣传误导，也不要贪小便宜，为了一张免费门票就帮商家转发推广这些景点；在选择旅游景点前，要认真查看旅游广告，详询了解商家承诺事项，谨防不法商家对景区项目、服务费用、购物环节等的叙述含糊其词或夸大其词。

据相关数据显示，今年五一出游人数可能达疫情以来的高峰。对此，广州市消委提醒，选择自由行的消费者应提前制定好详细的旅游计划，规避出行风险。自驾游应提前了解路况、景区情况，做好出行路线规划，尽量错峰出行。参团游的消费者要选择正规旅行社，警惕低价游陷阱。

消费者在出游过程中，要妥善保管好旅游合同、旅游行程表、收据、购物凭证等，以便出现纠纷时及时、有效维权。（记者马灿）