烟台文旅发布五一假期旅游消费提示 谨防“免费”“低价”团

记者从烟台市文化和旅游局获悉,五一劳动节即将来临,春暖花开户外出游正当时,烟台市文化和旅游局发布旅游消费提示:防控优先,文明出游,谨防“免费”“低价”团,遇到旅游纠纷,可拨打投诉电话维权。

防控优先,出行预约。密切关注疫情防控部门发布的疫情风险情况,避免侥幸心理,广大市民在个人出游或参团旅游时,要戴好口罩、少接触、常消毒,做好个人防护。谨记“要出行、先预约”,合理规划出行线路,做好攻略,及时了解景区门票预约、人员限流等信息。

牢记安全,远离危险。五一假期,出行前关注目的地天气变化,增强自身安全防范意识。自驾游要杜绝疲劳驾驶和酒后驾车,控制车速,注意礼让。避免前往不具备开放接待旅游者条件的区域,不要在没有安全保障的水域游泳。谨慎参与高空、高速、涉水、探险等高风险旅游项目,不做可能危及自身及他人安全的举动。户外旅游要注意防火避灾,不在草木繁盛、树叶堆积等易燃物聚集地或有防火提示的地方吸烟、烧烤或者使用明火。

警惕陷阱,依法维权。游客出行选择旅行社时,一定要选择合法正规旅行社,切忌盲目追求低价旅游,旅游产品价格和质量是紧密联系的。跟团出游前,一定要认真签订旅游合同,选择质优相符的旅游产品,及时购买意外伤害保险。警惕以“免费”“低价”进行的旅游宣传招徕,远离一切未取得旅行社资质的单位、个人非法组织的旅游活动。通过网络、微信报名参团、交费出游的,一定要询问清楚组织旅游者是否具有旅行社资质,保存聊天沟通、转账交费记录等作为维权证据。

遵守公约,文明出游。市民出游应自觉遵守《中国公民国内旅游文明行为公约》、公共秩序和社会公德,树立文明出游意识,爱惜生态环境,不随地乱扔垃圾,不随意投喂动物、践踏花草。遵守公共秩序,不大声喧哗,不在公共场合吸烟,不推搡拥挤,不追逐打闹。保护文物古迹,不乱刻乱画,爱护公共设施,做一名文明有礼的旅游者。(记者秦雪丽)