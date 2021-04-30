“最火五一黄金周”要防止“低价游”卷土重来

“五一”假期即将到来,据多个在线旅游平台统计,此次假期预计将有2亿人次出游,旅游市场真正迎来了大爆发。但就在近日,包括江苏、山西及武汉等省市市场监管部门及消费会接连发布“五一消费提示”:严防低价旅游陷阱。

随着疫情好转,国内旅游市场迎来转机,加上“史上最火五一黄金周”助力,旅游市场将重现繁荣景象,但与此同时,“不合理低价游”也开始死灰复燃,想趁机捞一把。众所周知,“低价游”属于违规违法行为,严重侵害消费者合法权益,破坏旅游市场秩序,毁坏口碑和信誉,各地应及早提防,警惕“低价游”借机卷土重来,妨碍“五一”旅游市场恢复发展。

“低价游”是旅游行业的痼疾,长期以来,部分旅行社以“低价游”为幌子,诱惑游客跟团出游,再通过强制购物、途中加价、办卡卖货等方式赚钱,容易诱发消费纠纷,甚至上演口角、肢体暴力等。近期,各地发生多起旅游纠纷事件,诸如某导游怒骂游客“骗吃骗喝,你们投诉我试试”、某地导游怒怼游客称“孩子没死就得进去购物”等,都是因“低价游”强制购物引起的纠纷、冲突。

我国《旅游法》第三十五条明确规定,“旅行社不得以不合理的低价组织旅游活动,诱骗旅游者,并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益。旅行社组织、接待旅游者,不得指定具体购物场所,不得安排另行付费旅游项目。”此前,各地针对“低价游”“零团费”等现象,展开了清理整顿工作,取得了一定的成效,违法违规现象遭到打击,旅游行业乱象得到遏制。

但是,“低价游”并未彻底禁绝,一直在暗中潜藏着,非法兜售行为转移到微信群、直播等渠道,偶尔网络上也会曝光类似丑闻。在疫情暴发后,国内旅游市场遭到重挫,从业者经济损失惨重,部分旅行社、导游又动起了歪脑筋,想借着旅游市场复苏、政府刺激消费的机会,通过“低价游”诱惑游客,趁机引流、收购物回扣,达到弥补疫情损失的目的。

“史上最火五一黄金周”来临,游客出行欲望强烈,被压抑一年多的旅游市场,将迎来报复性增长,本身是一个很好的发展机会。但是,如果放任“低价游”浑水摸鱼,不仅会扰乱市场,给游客利益造成重大损害,还可能阻碍旅游市场复苏,影响政府刺激消费的大局,不可不防。

因此,各地要未雨绸缪,严加防范,制定节日市场管理预案。对“低价游”采取“零容忍”,严厉打击强制购物、诱导办卡等行为,严格落实旅游产品最低成本价格标准,对违规者施以重罚,畅通投诉维权渠道,全力保障游客权益,让广大人民群众过一个舒适放心的“五一”假期。