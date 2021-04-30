导游图里看风景（游感而发）

我游览风景名胜区时，每到一地都要找一张导游图，沿着图上的提示，在有限的时间里选择最佳的景点作逍遥游。

回家后，我把这些导游图做成纪念册珍藏，每当身心疲倦、文思枯竭时，我便会拿出来一张张地翻阅。看着导游图上绚丽多彩的图片和优美精炼的文字，我的脑海里就会重现游览时的情景，再一次开始神州之旅：我看到泰山南天门的雄奇风光，感觉到它强劲的山风和“一览众山小”的气魄；看到漓江清澈见底的秀水和两岸变幻的青山，体验“潮涌一江平”的蕴含；看到黄河壶口瀑布咆哮的激流和升腾起来的雾岚，感受“黄河之水天上来”的气概；也看到壮观的南昌滕王阁和赣江上远处的航船，体会“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的意境……

导游图图文并茂，浓缩着璀璨的历史文化，万千山水包罗其中，古桥园林尽显风流。导游图多是折叠成长条形，打开就像一张地图，如云南导游图打开后是一张大地图，上面除了有交通路线外，还印着梅里雪山、丽江古城、大理洱海和罗平九龙瀑布群等风景照，地图下方是少数民族的活动场景。陕西旅游图也是折叠形的，首页印着秦始皇兵马俑，那庞大的气势撼人心弦，打开后八百里三秦大地的重点景区历历在目：骊山、华山、华清池、黄帝陵、西安古城、壶口瀑布无不向你招手。浙江导游图的封面是杭州西湖，图内风景照多是水乡古镇，阅读后，欸乃的橹桨声仿佛从远处传来，并在你的心中泛起阵阵涟漪……

导游图也有装订成小册子的，可一页一页阅读，如普陀旅游指南，有景点介绍、交通线路、宾馆外景、购物市场、美食拼盘，所需信息一应俱全。湖南导游图内容丰富，有“停车坐爱枫林晚”的爱晚亭，有“人间仙境”之称的张家界，也有沈从文笔下的边陲小镇和流水人家，导游图文字简介短小、扼要、优美，深得楚辞的精髓……

在导游图里看风景，可追寻前人的足迹，今人的营造，可感慨人在自然面前的渺小和伟大，也能觉得时空之深邃、世界之博大、山川之美丽、文化之神奇，历史之厚重，我每次欣赏后，全身心都沉浸在幸福的遐想中。