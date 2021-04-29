“理性文明 拒绝酒驾” 中国酒业协会凝聚行业力量发文明倡议

4月27日，2021年中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会秘书长会议在北京召开。中国酒业协会理事长宋书玉表示，在政府、行业和社会各界的支持下，中国酒业协会大力宣传理性饮酒，推动行业对社会责任的重视程度不断提升。

受访人供稿

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总经理孙健在致辞中表示，企业是社会的组成部分，履行社会责任是企业应有的义务担当。随着经济社会的发展和消费趋势的变化，社会责任担当在优秀企业的定义中所占比重将会越来越大，而张裕公司一直把践行社会责任放在企业发展的突出位置。作为酒与社会责任促进工作委员会当值主席单位，张裕公司将在中国酒业协会的指导下，加强与各轮值主席单位的协同合作，借助新媒体为载体，以数字化、信息化的方式，用喜闻乐见的语言讲好理性饮酒故事，推动“理性文明 拒绝酒驾”主题宣传活动更具影响力、更加深入人心，为中国酒业高质量发展奠定良好根基。

会上，中国酒业协会秘书长何勇对2021“全国理性饮酒宣传周”执行计划进行了详细介绍。本届“全国理性饮酒宣传周”以“理性文明 拒绝酒驾”为主题，旨在凝聚产业力量向社会发出文明出行的倡议。宣传周执行计划包含编写《中国酒类产业社会责任报告》《2021中国酒驾预防白皮书》、拍摄主题微电影和进行“5X”创意推广等重点活动。作为委员会2021年工作的创新突破点，《中国酒类产业社会责任报告》编写工作在本次会议上正式启动，并将于宣传周主会场活动上正式进行报告发布。

钟宏武教授对《中国酒类产业社会责任报告》编写工作进行了详细介绍。报告将通过国内国际社会责任标准分析、宏观政策与行业发展趋势分析以及问卷调查等方式，系统梳理中国酒类产业社会责任的形势要求、实践进展、管理创新和报告进度。同时，报告将围绕酒类企业履行经济责任、环境责任和社会责任三个维度，征集酒企践行社会责任的优秀案例，力求展现酒业服务国家战略和社会民生的责任担当和家国情怀。

受访人供稿

宋书玉表示，在“十四五”战略发展期，酒业社会责任促进工作需要站在更高的层面进行更深的思考，也需要立足更长远的未来开展更扎实的工作。“相信在各成员单位深化共识、通力合作的背景下，酒与社会责任促进工作委员会将在推动行业践行社会责任方面实现更大作为。”