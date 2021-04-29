协和专家：短视频让护肤专业知识传播得更广

人民网记者4月29日电 (记者乔业琼) “做医学科普不仅要有趣，更要有用。”日前，在抖音举办的医疗健康公众沟通会上，北京协和医院皮肤科主任孙秋宁表示，通过做抖音短视频，让专业的皮肤科相关知识传播得更广。

在就诊中，皮肤病很难有统一的治疗方案，所以也让很多打着“民间偏方”旗号的骗子有机可乘。孙秋宁谈到，在工作中经常遇到有块小斑就担心毁容的病人，为此支付了高昂的治疗费用却越治越糟，最后才想到来大医院就诊。每次遇到这种情况，孙秋宁总觉得惋惜。

“哪怕每天接诊上百名病人，发挥的作用也是有限的。线下看一个是一个，但通过短视频平台，一个短视频的浏览量可能达几十万，受惠的人群更广。”孙秋宁说。

不仅如此，孙秋宁说，专业教科书主要涉及皮肤的生理结构、各种疾病，但却没有告诉大家怎么用面膜、每天用几次洗面奶、防晒霜到底用不用抹。工作中，大部分医生都在钻研如何诊治皮肤病，却往往忽视了皮肤的护理、预防以及治疗以后的监测。而短视频平台让这些科普内容有了新的传播平台。

皮肤覆盖人体面积达1.5-2平方米，所以几乎没有人能避免皮肤问题，而更特殊的是，皮肤不仅有疾病状态，更有介于好与坏之间那种影响美观又使人焦虑的临界状态。孙秋宁制作的短视频大多与普通人的日常生活息息相关，对此，孙秋宁说，医生多做一点，大家就可以避免更多的麻烦和痛苦。

像孙秋宁一样通过短视频的方式做科普的专家有很多。为了维护良好的医疗健康生态，抖音健康相关负责人在会上表示，目前抖音优先对三甲主治医师以上专家和国医大师进行个人认证，公立二级以上医院等进行机构认证。

“尽管做了很多努力，但医学非常复杂，部分内容可能存在有科学依据，但在不同应用场景、应用人群视角下有争议的情况。我们将与行业专家和平台创作者一起，不断探索更合理的方式方法，共同做好这件事。”抖音健康相关负责人表示。