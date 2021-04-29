如何有效加强入境人员疫情防控？国家卫健委解答

人民网北京4月29日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，最近个别地方报告了入境人员隔离期满以后又出现了核酸检测阳性的情况，国家卫健委高度重视，指导出现这种情况的地方积极进行了有效的处置。

王斌介绍，为了进一步做好外防输入的工作，国家卫健委坚持在“人物同防”的基础上强化以下几方面的措施：

第一，提高入境人员的核酸检测质量。要求对入境人员在隔离期间采集鼻咽拭子进行核酸检测，其中第14天，也就是在隔离期满这一天，应当至少采用2种试剂，原则上分别由不同的检测机构进行检测，这样做的一个好处就是最大程度上提高核酸检测的灵敏性和准确性。

第二，做好入境人员解除隔离以后的健康监测。在对入境人员隔离实施14天医学观察措施的基础上，要求入境人员解除隔离后7天内严格落实居家健康监测，外出时要做好个人防护，避免参加一些聚集性的活动。解除隔离后次日和第7天各开展一次核酸检测，如果出现发热、咳嗽等症状，需要及时就医，有效地减少个别入境人员解除隔离后呈现核酸阳性的疫情传播风险。

第三，要求进一步加强集中隔离场所防止感染和传播的措施。集中隔离场所的管理有明确规定，从去年到今年一直强调要加强对集中隔离场所的各项规范落实，完善各项规章制度，督促这些场所的工作人员，要落实个人的防护，做好各项防控措施。

第四，强化进口物品的疫情防控。要加强对进口物品的表面，尤其是冷链食品包装以及运输工具的表面进行核酸检测、预防性的消毒，以及对冷链从业人员要定期开展核酸检测，指导严格落实个人的防控措施，并且对他们的健康状况进行监测。