直播预告：白癜风早期诊断很重要，抓住治疗好时期 

爱美之心人皆有之，皮肤则是判定美的主要内容之一，拥有了一幅好皮囊也就拥有了大部分的美丽。但是，生活中各种皮肤疾病却让人事与愿违。白癜风作为一种常见的由后天因素引起的皮肤性疾病，容易诊断却不容易治疗。所以，了解白癜风早期症状有哪些，如何预防显得尤为重要。

2021年4月30日14：00－15：00，北京大学第一医院皮肤性病科主任医师季素珍将做客人民好医生名医直播栏目，给公众科普白癜风相关知识。

专家介绍

季素珍，北京大学第一医院皮肤性病科主任医师，白癜风及各科皮肤病和性病的诊治，先后建立了白癜风诊治自体表皮移植术，308nm高能紫外线等治疗方式。

擅长：

色素性皮肤病、白癜风、银屑病的治疗。

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