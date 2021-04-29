首钢园“五一”活动多 观众可VR体验《四渡赤水》

首钢园服公司昨天披露，今年“五一”期间，首钢园将举办“嗨in首钢园——‘五一’优惠季”活动，包括三高炉40米平台参观、水下展厅百年首钢展、科学未来星体验馆、VR体验、创意集市等项目。

观众可沿三高炉阶梯拾阶而下，行走于环形长廊之中，了解百年首钢大事记。在三高炉水下展厅，108幅画作将带领观众回顾钢铁生产的年代。

沿指引走到地下1号展厅，观众可领略AR等新技术，还可与机器人互动，智能书法台、智能篮球、脑波闪电侠、无线脑波人际灯、智能空气架子鼓、智能空气吉他等活动更适合家长带小朋友一起体验；地下2号厅红色主题VR体验《四渡赤水》也将推出，爱国主义教育将走出陈列馆和战斗遗址，让观众仿佛置身战争场景，领略数字技术带来的沉浸式红色旅游体验。

位于户外的三高炉南广场将举办创意生活嘉年华活动，包括艺术设计、时尚潮流、环保低碳等不同生活方式的创意市集、阅读者系列沙龙与文化艺术展览、创意工坊、城市沙龙、专题论坛等。

“五一”期间，首钢园还将举办极限公园“体育+年华”运动会、墨甲机器人表演等活动，网红店茶钢儿、工舍酒店都将推出优惠套餐。

小贴士：观众提前通过“AI尚首钢园”小程序购票能免费获赠首钢汽水一瓶。（记者 潘福达）