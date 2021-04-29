北京地铁4号线做好加开临客准备

“五一”假期即将来临，假期期间，京港地铁所辖各线总客运量预计达678.9万人次。预计4月30日将迎来节日客流高峰。其中，预计4号线北京南站、西直门站、西单站，14号线金台路站、大望路站、东风北桥站客运量将有所增长。

为保障假期期间乘客的顺畅出行，京港地铁科学组织行车，大兴线将在假期期间采用节日时刻表组织行车，14号线及16号线将采用双休时刻表组织行车，京港地铁所辖线路计划全日开行列车共计8080列次，同时4号线做好加开临客及延长运营的准备，方便乘客出行。

与高铁接驳的北京南站、西直门站将进一步加强与高铁北京南站、北京北站沟通，及时了解铁路客流变化趋势，并对车站运营组织方案进行及时调整。今年年初，北京朝阳站开通，地铁14号线东风北桥站作为临近北京朝阳站的地铁站之一，也将及时监测客流，加强与北京朝阳站及周边公交站的沟通，在站内张贴临时通告及指引，引导前往朝阳站的乘客快速进出站，在出现大客流情况时及时启动应急预案，做好相应客运组织安排。（记者 孙宏阳）