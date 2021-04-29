掌握这些方法，晕车党小长假也能愉快出行

0.2赫兹

当乘客处在0.2赫兹左右的低频运动状态时，其恶心程度达到峰值。而一般的交通工具，如汽车、轮船、飞机等，其颠簸频率往往就是在0.2赫兹左右，但在骑马、步行、跑步时，人体的震动频率通常高于1赫兹，所以一般不会发生晕动症。

“五一”小长假将至，不少人早就做了安排，准备开车、坐火车或乘飞机去外地旅游。但遗憾的是，生活中有一部分人，他们饱受晕车、晕船、晕机之苦，轻的头晕、恶心，重的五脏六腑“翻江倒海”，甚至出现虚脱和休克等症状。这在医学上被称为晕动症，也叫运动病。

那么，什么是晕动症？其发病原因是什么？相关治疗方法有哪些？对此，科技日报记者采访了相关专家，为读者逐一进行解答。

主要表现是恶心和呕吐

“晕动症是汽车、轮船或飞机运动时所产生的颠簸、摇摆和旋转等形式的加速运动，刺激人体的前庭神经而引发的疾病。根据乘坐交通工具的不同，晕动症又被分为晕机症、晕车症、晕船症等。”黑龙江省中西医结合学会眩晕病专业委员会主任委员、哈尔滨医科大学教授谢春成在接受科技日报记者采访时表示，以乘车为例，在车辆急刹、急转弯时，该病患者的症状会加重，下车休息片刻后，症状可逐渐减轻。

“晕动症主要的临床表现是恶心和呕吐。”谢春成表示，人群中约有1/3的人因晕动症出行受到严重影响。据统计，有多达2/3的人在乘坐汽车时，至少出现过1次晕车症状，坐在后排座位上的人尤为明显。

国外资料显示，在年轻群体中，特别是6至12岁的儿童，出现晕车的情况非常普遍。随着前庭功能的逐步完善，孩子晕车的症状会越来越轻，以至消失。另外，相比男性，女性患晕动症的几率更高。

偏头痛患者更易得晕动症

谢春成介绍，临床上依据症状的严重程度，通常将晕动症分为轻度、中度、重度3类。轻度患者多表现为咽部不适、唾液增多、疲乏、嗜睡；中度患者多表现为恶心、呕吐、面色苍白、浑身冷汗；重度患者则会心慌、胸闷、四肢冰凉、表情淡漠、唇干舌燥、精神抑郁，甚者伴有脱水、水电解质紊乱等。

那么，晕动症的发病原因是什么呢？

内耳前庭器是人体平衡感受器官，它包括三对半规管和前庭的椭圆囊和球囊，可感受各种特定运动状态的刺激。当汽车启动、加减速和刹车时，这些刺激使前庭椭圆囊和球囊的囊斑毛细胞产生形变放电，并向神经中枢传递。这些前庭电信号的产生、传递若在一定限度和时间内，就不会对人体产生不良影响，但每个人对刺激的耐受程度不同，如果刺激超过了限度，有些人就要出现晕动症症状。每个人耐受性差别非常大，这除了与遗传因素有关外，还受视觉、个体体质、精神状态以及客观环境（如空气异味）等因素的影响，因此在相同的客观条件下，只有部分人会出现晕动症症状。

谢春成介绍，晕动症的发生也与振荡频率有关，患者的恶心程度会随着振荡强度的增加而增加。当乘客处在0.2赫兹左右的低频运动状态时，其恶心程度达到峰值。而一般的交通工具，如汽车、轮船、飞机等，其颠簸频率往往就是在0.2赫兹左右，但在骑马、步行、跑步时，人体的震动频率通常高于1赫兹，所以一般不会发生晕动症。

此外，偏头痛患者更易被晕动症“纠缠”。谢春成指出，在偏头痛患者群体中，同时伴发晕动症的比例高达40%到70%。

出发前不宜吃得过饱

目前，针对晕动症的治疗方法主要有以下3种：第一种是口服西药，如晕海宁、乘晕宁、抗眩啶、胃复安等；第二种是采用中医方法，喝生姜水、陈皮水等，同时配以针灸疗法、穴位按压；第三种是对患者进行适应性训练，例如让晕船症患者反复多次乘船，使机体逐渐适应这种运动状态。

在积极采取上述治疗手段的同时，晕动症患者在出行前还要做好充分的准备工作。对此，谢春成为晕动症患者提出了如下建议：

首先，在出发前2小时，晕动症患者宜吃易消化、少油腻的食物，不宜吃得过饱。

其次，在乘坐车、船时，为避免低频运动的干扰，晕动症患者应尽量坐在船头区域或车辆的前排座位。在车、船行进时，不宜读书、看报、玩手机，要尽量向前看，注视地平线或远方，以减轻晕眩感。同时，要避免焦虑和担忧的情绪，此时可欣赏音乐或和亲友聊天。

最后，登上车、船前，晕动症患者可将一片鲜姜片，贴在肚脐处，用医用胶布将其固定好，到达目的地后再取下丢掉。出发前饮用1杯浓茶，或喝1小杯加醋的温开水，也会有一定防晕效果。

此外，轻度不适者还可在前额、鼻唇间的人中处，涂上少许清凉油或薄荷油。