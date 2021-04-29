北京大兴机场周五迎出行高峰
“五一”小长假即将到来，不少市民计划假期期间出京旅行。大兴机场预计，今年“五一”出行高峰将出现在4月30日，大兴机场提醒旅客，出行前务必仔细核对航班始发机场信息，以免走错机场。
大兴机场介绍，“3·28”航班换季后，大兴机场客流量稳步攀升，4月16日单日旅客吞吐量突破13万人次，再创新高。截至2021年4月，大兴机场今年完成旅客吞吐量达729万余人次。目前，大兴机场共有28家客运航司入驻，其中20家国内航司、1家地区航司、7家国外航司（目前大兴机场无国际客运航班运营），顺丰、邮政等两家货运航空入驻。
随着“五一”小长假临近，机场出行客流将逐渐增多，大兴机场“五一”期间，预计航班起降总量4416架次，日均883架次；预计旅客总量67.9万余人次，日均达13万余人次，旅客出行高峰预计将出现在4月30日，预计当日航班起降897架次，进离港旅客达14.5万余人次。
大兴机场提醒旅客，节假日出行请提前规划行程安排，合理选择前往机场的交通方式。同时，务必仔细核对航班始发机场信息，以免错走机场耽误行程。（记者李博 通讯员苏怡名 哈皓然）
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