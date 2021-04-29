职业陪伴师走俏 服务待规范

高速运转的都市生活中，亲人的陪伴往往成为“稀缺品”。上门为宠物喂食，陪孩子上补习班，陪老人旅游……伴宠师、亲子陪伴师等职业陪伴师逐渐成为新兴职业，但服务标准和水平也有待规范。

职业伴宠师等新职业兴起

换上蓝色的一次性鞋套，戴好一次性手套，周婷小心翼翼地把门打开一条缝，熟练地侧身进入并迅速关好，轻声唤道：“哈喽，查理？”门内转瞬逃开的是一只灰白相间的雄性折耳猫。为猫咪换水、喂食、清理猫砂、梳毛……她与出差在外的猫主人开着视频直播，直到检查完门窗，带着收好的垃圾离开，赶赴下一家。

周婷是一名职业伴宠师，上门帮别人“撸猫遛狗”是她的工作日常。“宠物陪伴也是近几年开始流行的，主人加班、出差、回老家或者旅游，怕把小猫小狗放到它们感到陌生的宠物店不适应，就选择请伴宠师到家里去定时照料。”周婷说。

在一些招聘平台上，周婷所从事的“陪伴类”岗位数量正在持续攀升。与之类似的，还有陪孩子上补习班、陪伴老人、陪伴旅游、陪伴跑步等各式需求。数据显示，仅BOSS直聘一家平台上，相关岗位已经超过两万个。

BOSS直聘研究院调研数据显示，儿童陪伴、老人陪伴、宠物陪伴相关岗位均主要分布在消费水平较高、生活节奏较快的一线、新一线城市。其中老人陪伴相关岗位有超过80%分布于一线或新一线城市，而儿童陪伴相关岗位下沉趋势最为明显，二线及以下城市占比超过了48%。

陪伴经济需求庞大

早在2000年，赵本山、宋丹丹春晚小品《钟点工》一句“再陪我唠十块钱的”经典台词，就揭示了“陪伴”这一稀缺品的价值。如今物价飞涨，当年白云大妈上门“陪说话、陪聊天、陪唠嗑”“一小时40元”的收费标准，已经提高到了百元起步，人们甚至专门为这片前景广阔的市场蓝海起了一个响亮的名字——陪伴经济。

据民政部统计数据，2019年中国的单身人口高达2.6亿，有8000万人处于独居状态，预计2021年，这一数字会上升至9200万。一项针对中国单身族的消费调研则显示，有57.69%的人表示会为了排解孤独花钱，其中超过40%的人每个月为此花费约1000元到3000元，34%的人会花3000元到5000元。

如果说给宠物的陪伴尚属于情感消费中的奢侈品，在“996”、“鸡娃”、老龄化现象产生的社会焦虑之下，亲子陪伴、老人陪伴俨然已成刚需。

“谁都知道给孩子最好的爱就是陪伴，但每天上班孩子还没醒、下班到家孩子睡着了，怎么陪？辞职吗？”北京后厂村某互联网大厂员工李晴的困惑，在社交媒体的相关话题中有着广泛的共鸣。

事实上，面向老人、孩子的陪伴服务都有较高的专业门槛。照顾失智、患病的老人，需要一定的医学、心理知识，更需要巨大的耐心；陪伴义务教育阶段的孩子，还得具备辅导功课的能力。“想物色到理想的陪伴师并不容易，很多时候是不得已降低期望。”体验过老人陪伴服务的姜女士说，全职保姆既贵又不让人放心，所以选择上门陪护、陪聊、陪去医院等临时性、短期服务的人越来越多。

新兴业态发展仍待规范

从一人食、迷你家电、迷你KTV，到智能陪伴机器人，再到各类主打陌生人社交的应用APP，人数众多的独居青年，创造了多个细分行业的创业风口；1.18亿左右的空巢老人对精神慰藉的强烈需求，正在催生银发经济照料、陪伴、护理市场的繁荣；亲子市场的陪伴服务则不断向伴学、伴读等场景延伸……有人早早嗅到了陪伴经济的商机。

记者在BOSS直聘、智联招聘等平台上看到，“学习陪伴者”“亲子陪伴师”等岗位薪资从4000元到近万元不等。但想通过这样的非固定岗位致富并不容易，儿童陪伴、老人陪伴等相关岗位大多月薪仍在5000元以下。

“需求很旺，但是这个领域的人才招聘比较难，要求不低但工资不高，我们平台很多都是兼职，但相应的培训、考核标准和全职是一样严格的。”总部位于上海的一家宠物服务在线平台招聘负责人说。行业人士认为，在经济杠杆的调配下，相关岗位的需求未来将会倒逼薪资上涨。

与此同时，与很多新生事物一样，新兴的陪伴经济领域，除了缺人才，还存在缺规范、缺标准问题，甚至存在灰色地带，消费者在非正规渠道购买陪跑、陪游、假扮男/女友等服务，就曾出现过纠纷事件。BOSS直聘研究院相关负责人分析称，随着产业发展与相关法律法规不断完善，“陪伴师”走向专业化是社会发展的必然。