居民恶性肿瘤监测年报首次发布 癌症死亡率呈下降趋势

市肿瘤防治研究办公室出版的《2020北京肿瘤登记年报》昨天发行，这是本市首次以年报形式公开发布居民恶性肿瘤监测数据。数据显示，本市户籍居民恶性肿瘤发病率呈上升趋势，死亡率呈下降趋势。据悉，今后市肿瘤防办将每年发布一次年报，为肿瘤防控提供更加扎实、科学的依据，同时不断完善癌症防治体系。

《年报》汇总了2017年本市16区户籍人口的肿瘤登记数据。2017年，本市户籍居民恶性肿瘤新发病例50070例，发病率为367.88/10万，10年间年均变化百分比为2.11%，呈上升趋势，其中，甲状腺癌、女性乳腺癌和结直肠癌发病率增长明显。全市恶性肿瘤死亡率为191.38/10万，10年间年均变化百分比为-1.06%。专家表示，随着人口老龄化程度日趋加重，恶性肿瘤的危害在未来还会持续显现，有效防控恶性肿瘤依然是当务之急。

《年报》显示，本市男性恶性肿瘤发病率低于女性，男女发病比约为1比1.1；恶性肿瘤死亡率男性高于女性，男女死亡比约为1.6比1。男性发病顺位前五位依次为肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌和前列腺癌，女性发病顺位前五位依次为乳腺癌、肺癌、甲状腺癌、结直肠癌和子宫体癌。恶性肿瘤死亡数首位为肺癌，其次是结直肠癌。恶性肿瘤新发人群中，老年群体占49.1%。从地域分布看，城区恶性肿瘤发病率高于郊区，死亡率城区低于郊区。