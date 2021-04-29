北京：高校毕业生入职重复体检取消

北京市将率先取消用人单位录用高校毕业生的入职重复体检。毕业生持就业协议书即可办理就业手续，为毕业生营造更加便利、和谐的就业环境。

为持续深化“放管服”改革，进一步简化优化毕业生就业手续，市人社局近日通过开展党史学习教育，将“我为群众办实事”和“局处长走流程”专项活动结合，与市教委、市卫生健康委联合发布《关于进一步简化本市高校毕业生就业手续优化就业服务的通知》。《通知》明确，各高校一律取消毕业体检环节，包括毕业生在内的所有劳动者无需重复体检。用人单位常规入职体检须在本市卫生健康行政部门登记开展健康体检的医疗机构进行，以建议项目为主。常规入职体检结果有效期为六个月，有效期内各用人单位可互认共享体检结果。除特定项目外，用人单位不得要求劳动者重复体检。该举措同样适用中等职业学校毕业生、留学归国人员、港澳台青年及其他劳动者，将为求职者节省大量时间与精力，减轻经济负担。

据悉，《通知》还进一步简化了就业报到手续，明确非公单位接收北京生源毕业生，取消由本市人力资源公共服务机构在就业协议书上签章的环节。本市人力资源公共服务机构不得以无报到证拒收毕业生档案，通过教育、人社、公安等部门信息比对，实现对应届毕业生身份的认定。