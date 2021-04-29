北京石景山区多个轨道工程进度飞快

今年将实现7条（段）地铁线路开通运营，其中两条（段）位于石景山区。今天上午，记者从石景山区城市管理委员会获悉，11号线西段金安桥站、北辛安站、新首钢站主体结构完成，金安桥站以南区间启动铺轨；S1线金安桥站-苹果园站区间预计7月贯通，12月底通车试运营。

■轨道建设

11号线西段三站主体结构完工

11号线西段北起模式口站，南至新首钢站，长约4.2公里，设站4座，其中换乘站2座。目前，金安桥站、北辛安站、新首钢站主体结构完成，正在进行附属结构施工；金安桥站以南区间铺轨工程已经启动。模式口站主体结构完成过半，金安桥以北区间正在加快推进。

S1线，石厂站至金安桥站段2017年底已开通运营，正在施工的是剩余金安桥站-苹果园站区间1.2公里。目前正在进行喜隆多商场两侧现浇梁的施工，该区间预计7月贯通，9月空车运行，12月底通车试运营。

苹果园综合交通枢纽工程进展一直备受关注。目前，枢纽南区地下基础工程基本完成，正在进行地上结构施工；枢纽北区地下基础工程施工已完成支护桩93%、土方挖运98%，同步进行地铁1号线苹果园站改造施工，配套道路及阜石路快速公交匝道将随着枢纽主体建设逐步进场施工。

地铁1号线福寿岭站启用改造工程将对该站进行地下翻新，设备设施更新、增加和改造，建设福寿岭公交中心站。石景山区城市管理委员会相关负责人透露，福寿岭公交中心站位于刘娘府西路与三府路相交处西南角，地块拟建交通枢纽综合业务用房、保养车间及公交停车坪等。本项目按照市政府最新批示，进行“地铁+公交”一体化方案进行实施。

■道路工程

古城西街南口等7条道路疏堵

今年，石景山区一批路口将通过改造缓堵。石景山区城市管理委员会相关负责人介绍，今年计划实施古城西街南口道路拓宽、石槽东路等道路废弃出入口改造、田村路道路拓宽、苹果园南路东口路口改造、西井中街打通断头路、鲁谷村路路口改造、金顶北街路口改造7项道路疏堵工程。

石景山区今年还围绕新首钢高端产业综合服务区（北区东部、东南区）及北辛安、衙门口重点棚户区改造等区域，大力实施次干路、支路建设，构建区域微循环路网。同时，加快推进城市主干路网建设力度，包括高井规划一路、北辛安路南段、锅炉厂南路、刘娘府东街北段，进一步构建快捷通畅的骨架路网。

■停车

预计新增停车位6000余个

今年，石景山区将继续推进停车泊位供给的增加。在大型公建项目配套停车设施建设方面，包括苹果园交通枢纽配套停车场、京西大悦城停车场、衙门口安置房停车场、首特绿能港科技中心停车场，预计可以新增停车位6000余个。

同时，继续做好居住小区周边停车挖潜工作。目前，六合园、七星园等老旧小区的改造正在进行，六合园小区内立体停车库的建设将有效缓解居民停车难的现状。

■景区

八大处周边人车分流缓堵

为提升八大处景区整体形象和品质，石景山区今年将对景区周边启动环境综合整治，力争三到五年内重现“三山八刹十二景”。

八大处门区及周边环境综合整治项目包括：通过优化静动态交通组织，实现人车分流，解决交通拥堵以及节假日停车困难等问题；按照借山理水、融山融水融城的设计理念，提升景区整体形象与品质，形成“山水胜境、千年古刹”的旅游胜境；通过实施电力架空线入地工程以及门区给排水、喷灌等配套设施建设，整体完善景区入口区域市政配套设施，提升景区及周边城市承载力，将其打造为展现石景山区旅游业的第一窗口。 （记者孙宏阳 实习生吴楠）