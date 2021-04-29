多种消费新玩法邀您欢乐过假期

城区逛潮牌，郊区赏风景。昨天，全市多区启动消费季系列活动，结合自身特色和资源优势，推出多条精品消费路线，发放惠民消费券，打造新消费体验场景，邀请市民欢乐过假期，畅享消费季。

昨天，2021“ 燃 购 东城”消费季启动。在东城区来福士商场，毛猴儿制作传承人、糖画师傅现场展示技艺。本报记者邓伟摄

昨天，2021丰台消费季启动，市民在设置的特色旅游景区网红打卡点拍照。本报记者 刘平摄

城区

寻找城市盲盒

体验数字消费

王府井商圈、前门商圈将在“五一”假期分别举办北京时装周国潮市集、国潮老字号市集，展售服装、潮玩、美妆等。王府井东方新天地将启动东城区首个文化科技融合项目——“故宫以东·城市盲盒”数字沉浸体验空间，配套推出线上“城市旅游体验盲盒”系列内容，打造以文化为底色的城市文旅新玩法。在隆福寺商圈，开箱市集、隆福囍事音乐会、坂本龙一展览三大活动将为市民带来新鲜有趣的文化消费体验。

丰台区推出6条精品定制消费路线，其中“花海丰潮”特色园区路线从花乡奥莱、世界花卉大观园延伸至京工时尚创新园、槐房万达广场，集赏景观花、时尚购物于一线。“品质丰尚”休闲趣玩路线汇集紫谷伊甸园、北京园博园、二七厂1897科创城、南宫旅游景区等热门打卡地。“红色丰情”历史文化路线串连起卢沟桥、宛平城、长辛店和中国人民抗日战争纪念馆。

“五一”假期，海淀区五棵松、公主坟、中关村西区、世纪金源、大上地、五道口等多个重点商圈企业将形成联动，开展多项特色活动、主题活动和品牌促销，共同营造区域消费热点。海淀区消费季主打“数字牌”，将集中开展以数字电竞、数字商圈、数字消费为主题的促消费活动，打造电竞主题商业综合体、举办王者荣耀争霸赛、推广数字人民币消费场景应用、联合线上平台企业开展智能消费节等。

石景山区八大处公园将举办春季“中国园林茶文化节”，推出八大处特色文创产品——七叶树、冰如意雪糕。首钢园邀请市民体验运动快乐，将举办集滑板、轮滑、攀岩、儿童体育活动项目、潮流集市于一体的嘉年华活动。

郊区

玩转派对逛市集

深夜食堂尝美食

京郊消费季活动同样精彩。大兴区利用城市消费运营平台“兴福汇”，对区内的商圈商业综合体、专业卖场、汽车4S店、餐饮企业、特色小店、特色街区等进行综合评选，获评优秀的商家不仅可以获得奖励，还将入选“大兴消费地图”，市民可按图索骥。

顺义祥云小镇将举办深夜食堂“万国小吃街”；国际鲜花港推出风筝艺术节、郁金香文化节、帐篷营地文化节，举办草地音乐派对、露天电影等趣彩活动；顺义奥林匹克水上公园将举办顺意好礼·万市大集、顺义特色产品展销会等。顺义区还将发布“漫游顺义”主题消费地图，推出情侣、亲子、闺蜜、古风市集四条特色打卡线路，串联起顺义特色消费地标。

昌平区将举办新青年造趣节，集合春季精品文旅路线推介、唐宫宴舞夜游节、全民健身体育节、万优汇焕新亮相、乐多港奇幻乐园踏青季系列活动，打造年轻态、酷炫范的潮流消费活动。全区还将整合夜间消费资源，举办网红音乐啤酒节，打造昌平区“新场景”特色品牌活动，期间将举行点亮地标、深夜食堂、七夕惠购、红色文旅、开学季等活动。