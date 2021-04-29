“五一”假期，武汉自由行定制游都火了

“我昨晚联系了市内40多家经济型酒店，都没有订到团队房，全被“五一”期间来武汉自由行的人订满了！”4月28日，星级导游杨飞虎说。近日，长江日报记者采访多位导游、旅游达人获悉，自从外交部全球推介湖北后，很多外地朋友纷纷微信向他们咨询在汉旅游线路，随着“五一”假期将至，武汉旅游市场热度不断升温，越来越多的外地游客想来看武汉的新变化。

自由行太火，旅游团队差点订不到房

“我没想到“五一”期间市内酒店这么俏，三环之内根本订不到团队房！”27日，来自武汉星级导游品牌杨飞虎工作室的杨飞虎接了团队预订，有来自山西、江西、湖南三地的200多人团队计划“五一”期间来武汉游玩。定好线路和包车后，订酒店却遭遇了难题。杨飞虎说：“我联系了市内40多家经济型酒店，都是因为自由行客人预订火爆，要么没房了；要么房间价格涨到四五百元，而且还一房难求。”在打了近50个电话后，杨飞虎在蔡甸、黄陂找到了两家位置偏远的酒店，订到了团队房，“幸运的是订到了包车，现在武汉交通方便，房间远点不用太担心。”

“‘五一’期间，想来武汉登黄鹤楼吃热干面的外地游客越来越多。”杨飞虎从外交部推介湖北后，感受就很深刻，“我的导游工作室接待外地游客咨询，多以家庭游、朋友游为主，大都是4人、6人成团，他们自己订高铁票、飞机票来武汉，然后请导游帮忙订房订市内用车，还订制游玩线路和特色餐饮美食，行程不赶，又能感受到武汉特有的风土人情。”

“没有没有都没有，我忙了一上午，都没有的；节假日请至少提前半个月预订，提前一周我实在没办法。”近两日，导游张雪莲在朋友圈“刷屏”告知，“‘五一’还没订酒店的，就不要出行了，我也订不到！”她告诉记者，“五一”期间，武汉较好的酒店和旅游包车早被预约一空。目前，假期将近，前来咨询的外地游客还是很多，但是大都已经无法预约。

“外交部向全球推介湖北后，再加上‘五一’假期来临，很多外地朋友对英雄之城非常向往，想趁着假日来打卡。”张雪莲透露，“五一”期间来汉多为家庭游小包团，以4到6人为主，倾向选择服务更好、更规范的旅游。“工作室现在已经接下4个约车、导游和全程订单，是来自广州、江西和北京的游客。”

“对标”宣传大片，游客打卡大武汉玩法更多样

“前段时间，我的朋友圈被外交部向全球推介湖北刷屏，很多外地的朋友说，“五一”假期想来武汉玩，除了打卡地标景点，还想感受武汉人用心对待的日常。”武汉资深旅游达人段砚为她的外地朋友们制定了来汉的特色旅游线路，譬如一条常常散步的公园小径、几家喜欢的餐厅咖啡馆、时不时会逛的博物馆美术馆等。“区别于常规景点，我的小众‘私享菜单’，分享的是武汉人的真实生活，在武汉的每一个平凡日子，都能令我感受到来自生活的美意。”

“现在武汉玩法越来越多样化，选择也很多。”“五一”期间，张雪莲将接待一个“小包团”，9名游客来自广州，“他们选择了黄鹤楼、长江大桥、湖北省博物馆、武汉大学、古德寺和长江夜游，还要去吃热干面和小龙虾，这些都是外地游客心目中的‘武汉名片’。”

在杨飞虎、张雪莲看来，小包团、定制游火爆的背后，还需要应对游客越来越优质的旅游服务需求。“我感觉到，外地游客的定制线路都在和外交部推介湖北的宣传片对标，他们想登黄鹤楼、吃热干面，想去东湖看美景；还有的女性闺蜜团一起来汉打卡，特别提出来想去逛江汉路、汉街、汉正街，开启买买买之旅。”杨飞虎介绍，随着定制游个性化需求越来越多，杨飞虎工作室的100多名导游在“五一”期间工作已经全部排满。“平常他们带团是300元一天，现在接团的标准是500元一天，依旧是忙不过来，这说明人们的生活水平提高了，出游也希望得到更好的服务。”（记者黄丽娟 实习生徐敬智）