“大限”将至 不规范短期健康险陆续下架

随着5月1日不规范短期健康险停售的大限将至，银保监会人身险部近期下发《关于短期健康险续保表述备案事项的通知》（以下简称《通知》），要求各公司及时对已备案产品条款进行调整并制订方案，在已售保单保险期间届满后以表述规范的产品予以替换，对于主动停售的产品，严禁以监管规定为由对消费者进行虚假宣传。

超200款产品将陆续下架

实际上，此次银保监出台的《通知》，是继今年1月11日发布的《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》出台后的后续。在1月11日的这份通知中，监管部门明确要求企业的短期健康保险业务应规范经营，不符合规范的产品要求在5月1日停售。不规范主要包括产品的续保问题、销售行为问题以及产品的信息披露问题。

在刚刚出台的《关于短期健康险续保表述备案事项的通知》中，则对短期健康险核查、续保表述备案、停售、转保等问题进一步提出要求。其中包括续保条款必须表述为“不保证续保条款”，且表述必须包含“本产品保险期间为一年（或不超过一年）”；条款中不得包含其他让消费者易混淆的、易发生“短险长做”风险的表述等。

据相关渠道不完全统计，超200款产品将要陆续下架。对消费者来说，最直接的影响是无法买到上述的“百万医疗”，而且市场上再也不会出现“保证续保”以及“终身续保”的产品，此类将全部被归结为虚假宣传。

今后短期健康险将更合规

蜗牛保险CEO尚萌萌表示，5月1日后的短期健康险将更合规、更能保障消费者利益。尤其是百万医疗险，因为具有保额高、保费便宜、能覆盖医保无法报销的费用等，依然值得市民选购。不过，目前市场上还没有终身百万医疗险，最长保证续保的百万医疗险只有20年。如果想给自己和家人更稳定的保障，还可以考虑补充重疾险，即使停售也不影响已有保障。

5月1日后，普通市民如何挑选百万医疗险，性价比更高、更有保障？尚萌萌也给出了建议。首先市民一定要仔细阅读保险条款，短期健康险会写明“不保证续保”，长期健康险会写明“保证续保”，白纸黑字的合同比销售的口头承诺更靠谱；选择赔付率更低的保险公司的医疗险，有利于长期购买；或者买价格稍高的百万医疗险，更高的价格可以让赔付率变得更低。此外，捆绑购买的医疗险不要选，并且消费者也无需追求过高保额，300万元已经足够。（记者程行欢 实习生王翌萌）