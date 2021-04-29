广州发布家政从业人员信用等级地方标准

4月27日，记者从广州市商务局获悉，广州市商务局联合广州市妇女儿童社会服务中心、广州市标准化协会制定的《家政服务信用等级评价规范》正式发布，包含企业和从业人员两个家政服务信用等级地方标准。这两个标准创新采用动态评分机制，为家政服务分等评级，填补了国内家政从业人员信用等级标准的空白。

广州市商务局自2020年起会同广州市妇联启动家政“安心服务证”项目，依托广州市家政服务综合平台，在全省率先推广实施家政“安心服务证”，对家政从业人员回炉培训、考核及从业背景核查验证，合格人员发放“安心服务证”。

家政服务综合平台对持证人员实行线上管理，雇主和所属企业通过平台，可实现家政服务“可追溯、可查询、可评价”。截至2021年4月，广州全市持“安心服务证”从业人员已近2万人，预计3年内达到8万人。

据悉，《家政服务信用等级评价规范第1部分：服务企业》对家政服务企业的信用作出评价规范；选取家政服务主要动态指标，适应不断发展和变化的市场情况；使用动态排名进行评分，对家政服务企业信用进行即时评价，将家政服务企业信用等级划分为5A、4A、3A、2A、A五个等级，实时体现服务企业的信用水平。

《家政服务信用等级评价规范第2部分：从业人员》明确了家政服务从业人员信用等级评价的评价要求，通过雇主和企业在平台实时滚动评价综合得分，创新性地实现从业人员的信用实时评价，将家政从业人员信用等级划分为五星级、四星级、三星级、二星级、一星级共五个等级，从业人员的行业地位和收入将与星级评定挂钩，从而提升从业人员职业信用和职业荣誉。（记者 孙绮曼）