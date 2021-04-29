防范短信钓鱼诈骗风险

本报北京4月28日电 （记者赵展慧）银保监会近日发布2021年第一期风险提示：提醒消费者注意保护个人账户信息安全，从官方渠道办理手机银行或网上银行业务，谨防短信钓鱼诈骗侵害资金安全。

银保监会消费者权益保护局提醒，广大消费者可以从以下几方面提高辨别能力、防范被诈骗风险：

一看短信是否真实。消费者在收到署名为银行发送的信息时，要注意辨别真假，尤其不能盲目相信异常号码发送的短信。消费者若不确定短信是否真实，可以到银行营业网点或向其官方客服咨询。

二看网站链接和页面是否为官方渠道。诈骗短信提供的网页链接可能是假冒手机银行或网上银行网页的钓鱼链接，也可能是病毒木马，不应轻易点击和操作。建议广大消费者登录手机银行或网上银行时从银行官方手机APP或网站等正规渠道进入，尽量不要点击第三方提供的网站链接操作，以免被不法分子诱骗。

三看对方索要信息是否为个人重要敏感信息。消费者的身份证号、银行卡号、账户密码、短信验证码等均为个人重要且敏感信息，当有第三方要求提供或输入上述信息时，需提高警惕。不轻易提供重要敏感信息给他人，不点击来路不明的网站链接，不随意在除银行官方渠道之外的网页填写重要敏感信息。

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 13 版）